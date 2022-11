Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



The Walt Disney Company (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (01.11.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Walt Disney-Aktie (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) unter die Lupe.Aufgrund eines Corona-Falls habe China das Disney Resort Shanghai am 31. Oktober bei laufendem Betrieb plötzlich geschlossen. Tausende Besucher seien im Vergnügungspark gefangen, bis sie ihre Quarantäne durch einen negativen Test beenden können.Zu Halloween sei das große Disney Resort Shanghai gut besucht gewesen. Doch nun sei es bis auf weiteres wieder geschlossen, wie das Ressort selbst auf seiner Homepage bestätige. In Videos auf dem chinesischen Twitter-Rivalen Weibo seien Menschen zu sehen, die in Richtung der bereits verschlossenen Ausgänge eilen würden, um der Quarantäne zu entkommen. Noch am Abend sollten noch mehr als 10.000 Menschen im Disneyland gefangen gewesen sein. Die Fahrgeschäfte seien für die Besucher, die im Park festgesteckt hätten, geöffnet geblieben.Bereits im vergangenen Jahr sei der Park in die Schlagzeilen geraten, als kurzerhand 30.000 Besucher eingeschlossen worden seien und sich hätten frei-testen müssen. Damals habe das Resort dann für drei Monate geschlossen.Wie viele Besucher sich diesmal im Park aufhalten würden, sei nicht bekannt. Laut einer Meldung von Yahoo sollten sich zum Zeitpunkt der Schließung etwa 60.000 Touristen im Park aufgehalten haben, Asia Nikkei habe derweil 20.000 Besucher angegeben. Ein Twitter-User habe berichtet, dass gegen 21:45 Uhr mehr als 10.000 Gäste mit 220 Shuttle-Bussen und 160 speziellen Einsatzfahrzeugen evakuiert werden sollten.Das "Universal Beijing Resort" in der Hauptstadt Peking sei derweil am gestrigen Montag nach einer fünftägigen Schließung, die ebenfalls durch Virus-Maßnahmen ausgelöst worden sei, wiedereröffnet worden.Die Schließungen dürften für die betroffenen Konzerne nicht nur Umsatzeinbußen, sondern auch Image-Schäden verursachen. Die Walt Disney-Aktie habe an der Wall Street zeitweilig verschnupft reagiert, habe sich im allgemein freundlichen Börsenumfeld letztlich wieder auf 106,54 Dollar leicht ins Plus gehangelt.Für das Disney-Geschäft seien die Corona-Shutdowns ärgerlich. Der global agierende Konzern sollte jedoch trotz allgemeiner Preissteigerungen profitieren. Die Walt Disney-Aktie sollte ihren Mitte Oktober begonnenen sanften Anstieg fortsetzen. Nach der Überwindung des GD50 bei knapp 105 Dollar komme als nächster Widerstand die 200-Tage-Linie bei 116,88 Dollar in Reichweite.Engagierte Anleger bleiben mit Ziel bei 150 Euro dabei, so Martin Mrowka von "Der Aktionär". Bei 88 Euro sollte ein Stoppkurs gesetzt werden. (Analyse vom 01.11.2022)