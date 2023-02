Tradegate-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

110,32 EUR +5,75% (09.02.2023, 13:40)



NYSE-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

111,78 USD +0,13% (08.02.2023, 22:04)



ISIN Walt Disney-Aktie:

US2546871060



WKN Walt Disney-Aktie:

855686



Ticker-Symbol Walt Disney-Aktie:

WDP



NYSE-Symbol Walt Disney-Aktie:

DIS



Kurzprofil The Walt Disney Company:



The Walt Disney Company (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (09.02.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Charlotte (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von Analystin Jessica Reif Ehrlich von BofA Securities:Jessica Reif Ehrlich, Analystin von BofA Securities, stuft die Aktie von The Walt Disney Company (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) weiterhin mit "buy" ein.Die Ergebnisse für das erste Quartal des Geschäftsjahres hätten die Erwartungen übertroffen und Bob Iger habe strategische Prioritäten skizziert, zu denen die Verbesserung der Effizienz durch geplante Kostensenkungen in Höhe von 5,5 Milliarden Dollar, die Rückgabe der Kontrolle an die kreativen Führungskräfte in einer neuen Organisationsstruktur, die Wiedereinführung einer Dividende bis zum Ende des Kalenderjahres, die stärkere Konzentration auf die Kernmarken und die Rückkehr zu traditionelleren Formen der Monetarisierung von Inhalten, einschließlich linearer Inhalte, gehören würden.Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres würden Restrukturierungskosten anfallen, die zum Teil den Abbau von 7.000 Arbeitsplätzen beinhalten würden, aber es sei unklar, ob es auch Abschreibungen auf Inhalte geben werde, so die Firma, die von Igers strategischer Vision "ermutigt" sei, aber hinzufüge, "dass dies eindeutig die erste Phase in Disneys Transformation ist".Jessica Reif Ehrlich, Analystin von BofA Securities, stuft die Walt Disney-Aktie unverändert mit "buy" ein und erhöht das Kursziel von 115 auf 135 USD. (Analyse vom 09.02.2023)Börsenplätze Walt Disney-Aktie: