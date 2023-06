NYSE-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

Kurzprofil The Walt Disney Company:



The Walt Disney Company (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (21.06.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von Needham & Co:Needham & Co bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein bisheriges Anlagevotum für die Aktie von The Walt Disney Company (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS).Der Ton der eingehenden Anrufe von Anlegern in Bezug auf die Walt Disney-Aktie habe sich in den letzten Wochen deutlich negativ verändert, da sich die Stimmung seit dem Ausscheiden von Finanzchefin Christine McCarthy in der letzten Woche weiter verschlechtert habe, heiße es in einer heute veröffentlichten Studie. Obwohl der US-Konzern 3% seiner Belegschaft abgebaut habe, seien die Anleger vorsichtig, die Aktie zu kaufen, bevor sie den Wachstumsplan des Managements verstanden hätten. Es gebe auch keine Klarheit darüber, wer bei Walt Disney das Sagen habe, da der Vertrag von CEO Bob Iger Ende 2024 auslaufe.Needham & Co hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "hold"-Rating für die Walt Disney-Aktie bestätigt. (Analyse vom 21.06.2023)Börsenplätze Walt Disney-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:82,25 EUR 0,00% (21.06.2023, 14:39)