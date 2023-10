unter folgendem Link.



Kurzprofil The Walt Disney Company:



The Walt Disney Company (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (19.10.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Walt Disney-Aktie (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) unter die Lupe.Nach vielen Verlustwochen am Stück habe sich die Aktie von Walt Disney zuletzt stabilisiert. Nun habe der US-Unterhaltungskonzern einige Finanzdaten für sein Sports-TV-Netzwerk veröffentlicht. Allerdings hätten Analysten berichtet, dass die Sparte schwächere Margen aufgewiesen habe als erwartet, weshalb die Aktie am Donnerstag nicht vom Fleck gekommen sei.Die eigenständigen Finanzdaten für Disneys Sportsegment "werden dem Mutterunternehmen dabei helfen, sich auf die Zukunft des Sportsenders vorzubereiten, indem potenziell externe Investoren angezogen werden", wobei die Finanzdaten "eine mögliche Bewertung von etwa 22 Milliarden Dollar" nahelegen, so die Experten von Bloomberg Intelligence.Mit den ersten Zahlen stehe fest, dass das Sportsegment keine große Cash-Cow für Walt Disney sein werde. Allerdings dürfte es dem Unternehmen einen ordentlichen Cashflow und zusätzliche Kunden bescheren. Die weitere Entwicklung bleibe vorerst abzuwarten. "Der Aktionär" rate, an der Seitenlinie zu bleiben, so Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.10.2023)