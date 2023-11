unter folgendem Link.



Kurzprofil The Walt Disney Company:



The Walt Disney Company (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (09.11.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Walt Disney-Aktie (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) unter die Lupe.Die Gewinne des US-Unterhaltungskonzerns hätten im vierten Geschäftsquartal, das am 30. September geendet habe, die Erwartungen übertroffen, was zum Teil dem Gewinn von ESPN+ und dem anhaltenden Wachstum der Themenparks zu verdanken gewesen sei. Ein Rückgang der Werbeeinnahmen habe das Ergebnis allerdings belastet.Der Rückgang der Werbeeinnahmen sei v.a. auf Walt Disneys ABC Network und andere eigene Fernsehsender zurückzuführen gewesen, die im Quartal geringere politische Werbeeinnahmen verzeichnet hätten. Im Sommer habe CEO Bob Iger gesagt, dass der Konzern für den Verkauf seiner TV-Assets offen sein könnte. Das berichte CNBC. In der Zwischenzeit habe das Unternehmen im Vergleich zum Vorquartal 7 Mio. neue Abonnenten für Disney+ gewinnen können, womit sich die Gesamtzahl der Nutzer auf 150,2 Mio. erhöht habe, einschließlich Hotstar. Auch das Streaming-Geschäft habe seine Verluste im Vergleich zum Vorjahr verringert. Dies sei auch das erste Quartal, in dem Walt Disney seine neue Finanzberichterstattungsstruktur anwende, die das Unternehmen in drei Bereiche unterteile- Unterhaltung, Sport und Erlebnisse.Walt Disney operiere in einem schwierigen Umfeld. Die gemischten Zahlen seien davon ein Abbild. Der Chart befinde sich im Abwärtstrend. Die Aktie sei keine laufende Empfehlung, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.11.2023)