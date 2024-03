NYSE-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

Kurzprofil The Walt Disney Company:



The Walt Disney Company (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (26.03.2024/ac/a/n)



Chicago, IL (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von Seaport Research Partners:Seaport Research Partners rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von The Walt Disney Company (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) und erhöht das Kursziel.Eine Reihe von Faktoren deute darauf hin, dass Walt Disney die Wende schaffe, heiße es in einer heute veröffentlichten Studie. Die Stimmung unter den Anlegern habe sich aufgrund der bevorstehenden Rentabilität des Direct-to-Consumer-Segments verbessert und die Parks sollten weiterhin Erfolge bei der Preisgestaltung vorweisen können, die den Anstieg der Arbeitskosten und die stagnierenden Besucherzahlen ausgleichen würden. In der Zwischenzeit sollten Walt Disneys Kinoveröffentlichungen und Betriebsverluste in diesem Jahr die Talsohle der früheren Strategie des Senior Managements erreichen und sich dann verbessern.Seaport Research Partners hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Rating für die Walt Disney-Aktie bestätigt und das Kursziel von 117 auf 127 USD angehoben. (Analyse vom 26.03.2024)Börsenplätze Walt Disney-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:109,48 EUR -0,56% (26.03.2024, 15:50)