Tradegate-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

80,31 EUR +0,21% (10.10.2023, 13:35)



NYSE-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

84,70 USD +2,12% (09.10.2023, 22:02)



ISIN Walt Disney-Aktie:

US2546871060



WKN Walt Disney-Aktie:

855686



Ticker-Symbol Walt Disney-Aktie:

WDP



NYSE-Symbol Walt Disney-Aktie:

DIS



Kurzprofil The Walt Disney Company:



The Walt Disney Company (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (10.10.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von J.P. Morgan Securities:Die Analysten von J.P. Morgan Securities bekräftigen das Rating "overweight" für die Aktie von The Walt Disney Company (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS).Die Analysten von J.P. Morgan Securities hätten die Disney-Schätzungen im Vorfeld der Ergebnisse für das vierte Quartal aktualisiert, um die jüngsten Trends zu berücksichtigen. Das Unternehmen habe das konsolidierte Betriebsergebnis für das vierte Quartal um 2% auf 2,83 Mrd. USD gesenkt, wobei die höheren Schätzungen für Parks, Erlebnisse und Produkte durch niedrigere lineare Betriebseinnahmen und einen höheren Widerstand im Direktvertrieb an Verbraucher ausgeglichen worden seien.J.P. Morgan sage, dass es zwar sechs bis zwölf Monate dauern könne, bis die Anleger mehr Klarheit über Disneys strategische Ausrichtung hätten, einschließlich Hulu, einer ESPN-Investition und eines linearen Verkaufs, der erforderlich sein könnte, bevor die Aktien beginnen würden, zu arbeiten, der Titel bleibe jedoch angesichts des günstigen Asset-Mix des Unternehmens gegenüber Medien-Peers übergewichtet.Die Analysten von J.P. Morgan Securities wiederholen das "overweight"-Rating für die Aktie von Walt Disney und senken das Kursziel von 125 auf 120 USD. (Analyse vom 10.10.2023)Börsenplätze Walt Disney-Aktie: