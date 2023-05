NYSE-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

88,29 USD +0,17% (26.05.2023, 22:00)



ISIN Walt Disney-Aktie:

US2546871060



WKN Walt Disney-Aktie:

855686



Ticker-Symbol Walt Disney-Aktie:

WDP



NYSE-Symbol Walt Disney-Aktie:

DIS



Kurzprofil The Walt Disney Company:



The Walt Disney Company (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (30.05.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Charlotte, NC (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von Analyst Matthew Thornton von Truist:Matthew Thornton, Analyst von Truist, stuft die Aktie von The Walt Disney Company (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) weiterhin mit "buy" ein.Matthew Thornton habe seine Schätzungen nach den Ergebnissen des zweiten Quartals reduziert, nachdem er eine beschleunigte Abschreibung des Star Wars Hotels, das in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres 2023 geschlossen werden solle, berücksichtigt habe. Da die Stimmung der Anleger jedoch "negativ" sei, sei das Risiko-Rendite-Verhältnis von Disney günstig, so der Analyst in einer Research Note.Matthew Thornton, Analyst von Truist, stuft die Aktie von Walt Disney unverändert mit "buy" ein und senkt das Kursziel von 121 auf 105 USD. (Analyse vom 30.05.2023)Börsenplätze Walt Disney-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:82,77 EUR +0,15% (30.05.2023, 13:05)