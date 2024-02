Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Walt Disney-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

89,10 EUR -0,21% (02.02.2024, 15:30)



NYSE-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

97,06 USD +1,05% (01.02.2024, 22:01)



ISIN Walt Disney-Aktie:

US2546871060



WKN Walt Disney-Aktie:

855686



Ticker-Symbol Walt Disney-Aktie:

WDP



NYSE-Symbol Walt Disney-Aktie:

DIS



Kurzprofil The Walt Disney Company:



The Walt Disney Company (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (02.02.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann von Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von The Walt Disney Company (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Seitdem Netflix damit begonnen habe, seinen Nutzern die Weitergabe von Passwörtern zu erschweren, hätten die Abonnenten-Zahlen kräftig zugelegt. Das habe auch die Konkurrenten hellhörig gemacht - und Walt Disney ziehe jetzt nach.Netflix habe in den vergangenen Quartalen wieder kräftig bei den Abonnenten zulegen können. Alleine im vergangenen Jahr sei die Zahl der Abonnenten von 230,75 Millionen auf 260,28 Millionen geklettert. Eine deutliche Beschleunigung bei den Zuwächsen, die auch die Netflix-Aktie kräftig nach oben habe treiben können.Ein entscheidender Grund für die Abo-Zuwächse seien die Maßnahmen gewesen, welche der Streaming-Dienst gegen das Teilen von Passwörtern eingeführt habe. Das sei auch den Konkurrenten von Walt Disney aufgefallen, die nach anfänglichen Zuwächsen bei ihrem Streaming-Dienst Disney+ zuletzt mit rückläufigen Abo-Zahlen zu kämpfen gehabt hätten.Bereits seit November teste Disney+ seine Passwort-Sharing-Verbote in Kanada und analysiere hierzu die Accounts der Nutzer. Allerdings habe es sich hier nur um ein Verbot unter Androhung des Verlustes der Mitgliedschaft und nicht wie bei Netflix um eine technische Schranke gehandelt. Auch im Rahmen der Analystenkonferenz nach den Q3-Zahlen habe Disney-CEO Bob Iger bereits angekündigt, dass man aktiv nach Möglichkeiten suche, das Teilen von Accounts zu verhindern.Disney gehe damit nicht den gleichen Weg wie Netflix, das gegen eine Zusatzgebühr das Teilen des Passworts erlaube. Wann Disney die neuen Vertragsbedingungen auch in Europa einführe, sei nicht bekannt.Sei vor über einem Jahr die Netflix-Aktie aufgrund des rasanten Aufstiegs von Disney+ unter massiven Druck geraten, sei heute klar, wer die "Streaming Wars" vorerst für sich entschieden habe. Die Disney-Aktie habe mit der wegfallenden Wachstumsfantasie bei Disney+ einen Kurstreiber verloren - Netflix über das vergangene Jahr rund 55 Prozent zugelegt.Netflix bleibt eine laufende Empfehlung des "Aktionär", von Disney halten die Anleger aktuell eher Abstand, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.02.2024)