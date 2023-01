Börsenplätze Walt Disney-Aktie:



Kurzprofil The Walt Disney Company:



The Walt Disney Company (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (24.01.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl von Anlegermagazin "Der Aktionär" zufolge können Anleger bei der Aktie von The Walt Disney Company (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) weiter zugreifen.Noch im Dezember habe das Chartbild bei Walt Disney desaströs ausgesehen. Die Aktie habe gedroht, komplett nach unten wegzubrechen. Doch inzwischen habe der Dow Jones -Titel mehr als 25 Prozent von den Tiefs zugelegt und der Blick gehe weiter nach oben.Vor den anstehenden Quartalszahlen gebe es Rückenwind von Wells Fargo. Die US-Bank sehe den fairen Wert der Disney-Aktie erst bei 125 Dollar, entsprechend laute die Einstufung "overweight". Die Experten würden den Blick auf die Zahlen am 8. Februar richten und damit rechnen, dass der erste Quartalsbericht nach der Rückkehr von Bob Iger als Disney-CEO actiongeladen werde. Begründung: Disney brauche einen höheren Aktienkurs, um sich gegen Aktivisten zu verteidigen.Zuletzt habe der bekannte Investor Nelson Peltz hier für Aufsehen gesorgt. Er habe den milliardenschweren Kauf von 21st Century Fox kritisiert, vergebens für seinen Trian Fund einen Sitz im Verwaltungsrat gefordert und erwarte tief greifende Reformen. Peltz habe vor allem die teuren Streaming-Aktivitäten angemahnt und zwei Optionen genannt. Entweder müsse Disney aus dem Geschäft aussteigen oder den Streamingdienst Hulu, an dem der Konzern bereits zwei Drittel halte, komplett übernehmen.Anleger können bei Walt Disney weiter zugreifen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. Auf lange Sicht habe die Aktie noch viel Nachholpotenzial. (Analyse vom 24.01.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link