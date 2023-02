Angesichts der zunehmenden Streaming-Konkurrenz (Netflix, Warner Bros Discovery, HBO) müssten die Unternehmen Risiken eingehen, indem sie ihre Ausgaben für Inhalte erhöhen, die die Zuschauer anlocken und ihre "Launen" befriedigen würden, was erhebliche Risiken für das Geschäft berge.



Durch die Technologie habe der Verbraucher die "Macht" und könne zwischen verschiedenen Plattformen wechseln, was die Rentabilität destabilisiere.



- Der Vorstandsvorsitzende von Disney habe betont, dass der Schlüssel zur Zukunft des Unternehmens in der Kreativität der Filmschaffenden und der Qualität der Inhalte liegen werde, die das Unternehmen seit mehr als einem Jahrhundert an die Spitze geführt hätten. Dabei habe er jedoch auf die Kosten- und Ausgabenkontrolle verwiesen.



- Um die Rentabilität von Streaming voranzutreiben, habe Iger angekündigt, dass das Unternehmen 7.000 Mitarbeiter (ca. 3%) entlassen werde, als Teil eines umfassenderen Plans zur Erzielung von Einsparungen in Höhe von 5,5 Mrd. Dollar. Die vorherige Entlassungswelle habe 2020 stattgefunden und 32.000 Mitarbeiter der Themenparks umfasst. Mit dieser Entscheidung werde Disney durch die geringeren Kosten in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit "widerstandsfähiger".



- Iger habe außerdem angekündigt, dass Fortsetzungen für die wichtigsten Animationsfilme in Arbeit seien: Toy Story, Frozen und Zootopia.



- Disneys Medien- und Unterhaltungsvertriebsabteilung sei aufgelöst worden. Iger wolle die Ausgaben endlich in den Griff bekommen.



Die Walt Disney-Aktie im W1-Chart: Das Death Cross im Jahr 2008 habe paradoxerweise eine Rückkehr zum Aufwärtstrend eingeläutet. Heute würden sich die beiden Durchschnitte wieder in der Nähe eines Schnittpunkts befinden, was theoretisch eine längerfristige Schwäche ankündigen sollte, in der Praxis aber als "nachlaufender Indikator" die Erschöpfung der Verkäuferseite bedeuten könnte. Die heutige Eröffnung deute auf Kurse über 118 Dollar hin.



