The Walt Disney Company (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (10.08.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich von Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von The Walt Disney Company (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Wer auf große Überraschungen bei den Quartalszahlen von Disney gehofft habe, sehe sich enttäuscht. Zwar würden die Maßnahmen von CEO Bob Iger insbesondere im Streaming-Geschäft bereits Wirkung zeigen, aber die Baustellen des Konzerns würden vielfältig bleiben. Die Aktie habe im nachbörslichen Handel weiter nachgegeben.Insgesamt habe Disney den Konzernumsatz um 3,8 Prozent gegenüber dem dritten Quartal 2022 auf 22,3 Milliarden Dollar gesteigert. Das Betriebsergebnis sei mit knapp 3,6 Milliarden Dollar quasi auf dem Niveau des Vorjahreszeitraums geblieben. Der Analysten-Konsens habe mit einem Umsatz von 22,5 Milliarden Dollar und einem Betriebsergebnis in Höhe von 3,3 Milliarden Dollar gerechnet.Igers Sparmaßnahmen hätten sich besonders bei der Streaming-Sparte bemerkbar gemacht. Sie habe im Vorjahr noch einen Verlust von 1,06 Milliarden Dollar eingefahren. Dieser sei im dritten Quartal 2023 auf 512 Millionen Dollar verringert worden und sei damit auch deutlich unter den 758 Millionen Dollar geblieben, die Analysten prognostiziert hätten.Allerdings setze sich auch der Abonnentenverlust weiter fort. Zum Ende des dritten Quartals habe die hauseigene Marke Disney+ insgesamt 146,1 Millionen zahlende Kunden. Gegenüber dem Vorquartal sei das ein Rückgang von 7,4 Prozent. Der Markt habe mit 151,1 Millionen Abonnenten gerechnet.Die Zahlen vom Mittwoch würden zeigen, dass Disney auf dem richtigen Weg sei und die ergriffenen Maßnahmen Wirkung zeigen würden. Bis die dringlichsten Herausforderungen - neben dem Streaming- allen voran das bröckelnde TV-Geschäft - gelöst seien, werde es aber noch eine Zeit dauern."Der Aktionär" bleibt vorerst weiter an der Seitenlinie, so Benjamin Heimlich von "Der Aktionär" zu der Walt Disney-Aktie. (Analyse vom 09.08.2023)