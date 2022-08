Börsenplätze Walt Disney-Aktie:



The Walt Disney Company ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Jan Paul Fóri von Anlegermagazin "Der Aktionär" bleibt die Aktie von The Walt Disney Company (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ein Kauf.Der US-Filmgigant Disney habe am Mittwoch nach US-Börsenschluss überraschend starke Q3-Zahlen präsentiert. Neben einem deutlichen Wachstum bei den Abozahlen für die hauseigenen Streaming-Dienste habe das Traditionsunternehmen auch in der Freizeitparksparte wesentlich besser laufende Geschäfte verzeichnet. Für die Disney-Aktie sei es nachbörslich nochmals spürbar nach oben gegangen.Konkret sei der Erlös im dritten Quartal gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 26 Prozent auf 21,5 Milliarden Dollar geklettert und habe damit 0,5 Milliarden Dollar über den Markterwartungen gelegen. Das bereinigte Ergebnis je Aktie sei mit 1,09 Dollar ebenfalls besser als die erwarteten 0,99 Dollar ausgefallen.Wachstumstreiber im Q3 sei dabei das starke Geschäft mit Freizeitparks gewesen. Die Umsätze der Sparte seien um 70 Prozent auf rund 7,4 Milliarden Dollar geklettert. Gleichzeitig seien die Einnahmen aus der Unterhaltungssparte um elf Prozent auf 14,1 Milliarden Dollar gestiegen. Überraschend entwickelt hätten sich zudem die Abozahlen bei den einzelnen Streaming-Diensten: Disney+ habe einen Anstieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 31 Prozent auf 152,1 Millionen Nutzer verbucht. Die Bloomberg-Konsensschätzung habe im Vorfeld bei 148,4 Millionen zahlender Kunden gelegen. Bei ESPN+ und Hulu habe das Unternehmen mit einem Anstiegen der Kundenzahlen um 53 Prozent auf 22,8 Millionen (Prognose: 23,2) und einem Zuwachs von 7,9 Prozent auf 46,2 Millionen (46,4 Millionen) zwar leicht hinter den Erwartungen zurückgelegen, die habe die Anleger jedoch nicht gestört.Nachdem die Disney-Aktie im regulären US-Handel am Mittwoch bereits um rund 4 Prozent zugelegt habe, gehe es nachbörslich zeitweise nochmals gut 5 Prozent auf 117,80 Dollar nach oben. Aus charttechnischer Sicht sei die 120-Dollar-Marke nun das nächste Etappenziel.Die Walt Disney-Aktie bleibt ein Kauf, so Jan Paul Fóri von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.08.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link