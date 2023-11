NYSE-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

New York (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von Evercore ISI:Die Analysten von Evercore ISI bewerten die Walt Disney-Aktie (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) in einer aktuellen Aktienanalyse mit dem Votum "outperform".Evercore ISI stelle fest, dass der Umsatz von Disney im vierten Quartal unter den Erwartungen gelegen habe, die Rentabilität jedoch aufgrund niedrigerer Kosten als erwartet über den Erwartungen gelegen habe, während die Prognose des Unternehmens für den freien Cashflow von 8 Mrd. USD im GJ24 "deutlich über den Erwartungen" gelegen habe, was in erster Linie auf die geringeren Ausgaben für Bargeldinhalte zurückzuführen sei. Die Analysten, die ihre Schätzung für den FCF für das GJ24 von zuvor etwa 4 Mrd. USD deutlich auf dieses Niveau anheben würden, würden auch ihre EPS-Schätzung für das GJ24 um 14% auf 4,27 USD von 4,95 USD senken, was auf ein niedrigeres Betriebsergebnis des Segments sowie auf höhere Ausgaben unter dem Strich zurückzuführen sei.Die Analysten von Evercore ISI stufen die Walt Disney-Aktie mit "outperform" ein. Das Kursziel laute 100,00 USD. (Analyse vom 09.11.2023)Börsenplätze Walt Disney-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:84,44 EUR -0,32% (10.11.2023, 11:38)