Kurzprofil The Walt Disney Company:



The Walt Disney Company (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (15.08.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Walt Disney-Aktie (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) unter die Lupe.Bei Walt Disney halte der positive Newsflow an. Nachdem der US-Entertainment-Konzern jüngst mit seinen Zahlen zum dritten Quartal neuen Zauber habe entfachen können, komme zum Wochenauftakt ein zusätzlicher Fantasie-Schub. Ein bekannter Investor baue seinen Walt Disney Anteil aus und schiebe den Aktienkurs damit an die Dow-Spitze.Der Hedgefonds-Manager Dan Loeb habe am Montag bekannt gegeben, dass seine Investmentfirma Third Point in den letzten Wochen erneut ein größeres Aktienpaket an Walt Disney erworben habe. Der Third-Point-Boss habe nämlich eine Kehrtwende in Bezug auf Disney vollzogen. Im zweiten Quartal habe er bereits eine Beteiligung erworben, nachdem er seine Disney-Position im ersten Quartal aufgelöst habe."Unser Vertrauen in Disneys aktuellen Kurs ist so groß, dass wir in den letzten Wochen einen bedeutenden Anteil am Unternehmen zurückgekauft haben", habe Loeb in einem von Reuters eingesehenen Brief an Disney-CEO Robert Chapek geschrieben.Loeb, der als "aktivistisch" gelte, habe angemerkt, dass Disney die Kosten senken, Schulden abbauen und Aktien zurückkaufen sollte. Zugleich habe er eine Ausgliederung des Sportnetzwerks ESPN und neue Mitglieder für den Verwaltungsrat gefordert.Loeb dürfte mit vielen seiner Vorschläge, einen gesunden Druck auf das Management von Walt Disney ausüben - ganz im Sinne der Aktionäre, die auf weitere Kursgewinne setzen würden.Für den "Aktionär" ist die Aktie ohnehin ein klarer Kauf, so Carsten Kaletta. Vor allem das Potenzial der Streaming-Sparte des US-Entertainment-Giganten spiegle sich (noch) nicht hinreichend im Kurs wider. (Analyse vom 15.08.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link