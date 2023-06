Börsenplätze Walt Disney-Aktie:



Kurzprofil The Walt Disney Company:



The Walt Disney Company (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (22.06.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Max Gross vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von The Walt Disney Company (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) unter die Lupe.Ein Schritt vor, zwei Schritte zurück - so könne die Lage des aktuell in Schwierigkeiten steckenden Unterhaltungsriesen beschrieben werden. Hätten vor ein paar Tagen noch vielversprechende Kinostarts Mut gemacht, habe der US-Konzern bereits mit neuen Schwierigkeiten zu kämpfen: Nach dem Abgang der Finanzchefin werde ein weiteres Vorstandsmitglied das Unternehmen verlassen.Nach dem nur mäßig erfolgreich als einvernehmlich kommunizierten Abgang der langjährigen Finanzchefin Christine McCarthy, tatsächlich solle ein Streit mit CEO Bob Iger Grund für ihren Ausstand gewesen sein, verlasse nun ein weiteres, hochrangiges Mitglied des Vorstandes den Unterhaltungskonzern. Wie gestern bekannt geworden sei, werde auch Latondra Newton, Chefin für Gleichstellungsfragen (Diversity Management), das Unternehmen verlassen. Sie sei maßgeblich an der Implementierung diversitätsoffener Maßnahmen beteiligt gewesen. Das aber habe in den vergangenen Jahren dazu geführt, dass Walt Disney zunehmend ins Visier konservativer US-Amerikaner geraten sei und einen Teil seines Publikums verprellt habe.Gerüchten zufolge solle auch Newton, die in den Vorstand eines noch nicht genannten Unternehmens wechseln werde, in Streit um die strategische Ausrichtung des Konzerns mit CEO Bob Iger geraten sein. Eine unbestätigte Vermutung: Iger könnte in Diversitätsfragen auf die Bremse getreten habe, um nicht noch ein größeres, eher konservatives Publikum zu verschrecken.Walt Disney sei keine laufende Empfehlung des "Aktionärs". Das boomende Freizeitgeschäft könne nicht über die aufgrund des anhaltenden Kulturkampfes um Walt Disney operativen Schwierigkeiten im Streaming- und Filmgeschäft hinwegtäuschen. Dementsprechend gebe es schlicht vielversprechendere Alternativen, z.B. Netflix.Angesichts er anhaltend schwachen Kursentwicklung sei die Walt Disney-Aktie weiterhin nur etwas für Antizykliker, die das 52-Wochen-Tief bei 84 USD als möglichen Stopp beachten sollten, so Max Gross vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link