84,71 EUR +7,30% (09.11.2023, 22:26)



90,34 USD +6,91% (09.11.2023, 22:04)



US2546871060



855686



WDP



DIS



Kurzprofil The Walt Disney Company:



The Walt Disney Company (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (09.11.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Walt Disney-Aktie (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) unter die Lupe.Der US-Unterhaltungskonzern habe u.a. seine Verluste im Streaming-Geschäft weiter verringert. Im heutigen US-Handel habe die Walt Disney-Aktie mit einem Plus von 7% zu den Top-Performern gehört.Walt Disney-Chef Bob Iger habe in einem Interview kurz nach Vorlage der Quartalszahlen seine vorherigen Äußerungen zum wahrscheinlichen Abschied aus dem klassischen Fernsehgeschäft mit Fernsehsendern wie ABC relativiert. Man habe bei der Prüfung des Geschäfts interessante Möglichkeiten gefunden, Kosten zu senken, so Iger. Auch sei man sich bewusst, wie wertvoll die Sender mit ihrem Programm für die Streaming-Angebote von Walt Disney seien. Vor einigen Monaten habe Iger noch gesagt, dass er sich eine Zukunft des Konzerns ohne lineares Fernsehen vorstellen könne. Daraufhin seien erste Kaufangebote bei Walt Disney eingeflattert.Iger wolle nun die jährlichen Kosten um 7,5 Mrd. USD drücken. Zuvor habe das Sparziel bei 5,5 Mrd. USD gelegen. Im gerade begonnenen Geschäftsjahr werde der Konzern insgesamt rund 25 Mrd. USD für die Inhalte-Produktion ausgeben, habe der amtierende Finanzchef Kevin Lansberry in einer Telefonkonferenz mit Analysten gesagt. Das wären rund 2 Mrd. USD weniger als im vergangenen Geschäftsjahr.Der Kurs der Walt Disney-Aktie habe mit den Zahlen im Rücken nun über die 100-Tage-Linie bei 85,02 USD ausbrechen können und eine Kurslücke gerissen. Die nächste Hürde bei der 200-Tage-Linie stehe auf Höhe von 91,71 USD bevor. Knacke der Kurs dieses Niveau, dann wäre das ein neues Kaufsignal. Die Walt Disney-Aktie sei keine laufende Empfehlung des "Aktionärs", so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.11.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU