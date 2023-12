Börsenplätze Walt Disney-Aktie:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Walt Disney-Aktie (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) unter die Lupe.Walt Disney stehe vor einer Kooperation mit Reliance Industries, dem größten Privatunternehmen Indiens, welches vom reichsten Tycoon Asiens, Mukesh Ambani, geleitet werde. Laut einem Bericht von Bloomberg solle bereits am Montag ein unverbindlicher Vertrag unterzeichnet worden sein, um die Medienaktivitäten in Indien zu fusionieren.Grundsätzlich sei Reliance ein Einzelhandels- und Raffineriekonglomerat, doch Konzernchef Abani solle schon länger ein Auge auf den Medien- und Unterhaltungssektor des bevölkerungsreichsten Landes der Welt haben. Sein Plan sei es, mindestens 51% des neu geschaffenen Unternehmens zu halten, die übrigen 49% würden an Walt Disney gehen, hätten Insider berichtet. Allerdings sei noch keine endgültige Entscheidung über die Bedingungen der Vereinbarung getroffen und jede Partei könne die Transaktion noch absagen, hätten sie hinzugefügt.Bereits im Jahr 2022 habe sich Reliance die Streaming-Rechte für die Indian Premier League für 2,7 Mrd. USD gesichert und im April einen mehrjährigen Vertrag zur Ausstrahlung von HBO-Sendungen von Warner Bros in Indien abgeschlossen. Für Walt Disney sei der Deal eine Möglichkeit, sein Engagement in einem hart umkämpften Markt, in dem die Abonnentenzahlen sinken würden, zu begrenzen und gleichzeitig eine Präsenz in Indien zu behalten.Die Walt Disney-Aktie sei in den vergangenen Jahren stark unter die Räder gekommen, habe zuletzt jedoch einen Turnaround angedeutet. Die neue Kooperation könnte auch operativ für neue Impulse sorgen. "Der Aktionär" rate vorerst abzuwarten, ob sich die Geschäftszahlen - auch dank des neuen Deals in Indien - in die gewünschte Richtung bewegen würden. Ein Einstieg dränge sich noch nicht auf, so Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.12.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link