Kurzprofil The Walt Disney Company:



The Walt Disney Company (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich von Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von The Walt Disney Company (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) unter die Lupe.Der US-Titel habe sich diesen Monat nach den jüngsten Zahlen wieder deutlich über 100 Dollar festsetzen können. Charttechnisch sehe das durchaus konstruktiv aus. Gebeutelte Anleger könnten also zufrieden sein. Eigentlich. Ein aktivistischer Milliardär lasse aber nicht locker - und attackiere das Disney-Management erneut."Die reden, als ob sie erst vor einer Woche zum ersten Mal ins Büro gekommen wären." Das habe Wall-Street-Milliardär Nelson Peltz (Trian Fund Management) nach den jüngsten Disney-Zahlen diese Woche im Interview mit "CNBC" gesagt. Peltz zufolge mache das Disney-Management plötzlich alle möglichen Ankündigungen und tue so, als habe es die Fehlentwicklungen nicht selbst verschuldet. "Außerdem gibt es sehr wenig Fleisch an den Ankündigungs-Knochen", habe Peltz fortgefahren.Disney habe verkündet, sich mit 1,5 Milliarden Dollar an Epic Games zu beteiligen, 2025 ein Streaming-Angebot für ESPN zu bringen und einen Exklusivvertrag für den Film zu Taylor Swifts Eras-Tour abgeschlossen zu haben. Peltz habe kritisiert, dass bezüglich Epic Games unklar sei, was das konkret bringen solle - zumal Disney keinen guten Track-Record in Sachen Videospiele vorweisen könne. Der ESPN-Plan habe selbst wichtige Content-Partner überrumpelt."Die angehobene Dividende und die Aktienrückkäufe liebe ich als Aktionär. Aber kann sich der Konzern das leisten?", habe Peltz gefragt. Die aktuellen Ankündigungen seien Wahlversprechen statt einer Rede zur Nation.Zudem habe Trian in einem Brief an die Disney-Investoren geschrieben, die Disney-Führung habe keine richtige Strategie. Vielmehr würden die Maßnahmen so wirken, als werfe man "Spaghetti an die Wand".Es bleibe dabei: Peltz habe gute Argumente. Disney sei in den vergangenen Jahren ein Underperformer gewesen. Das Management gebe sich nun aktiv, ohne dass die Ideen so richtig greifbar wären. Und im Gegensatz zum Management habe Trian 3,6 Milliarden Dollar in Disney stecken, während Eiger vor allem selbst davon profitiere, Disney führen zu dürfen. Spannend werde im April, ob Trian genug Stimmen bei der Hauptversammlung hinter sich versammeln könne, damit Peltz in den Verwaltungsrat einziehen könne. Die Disney-Führung plädiert gegen dieses Ansinnen, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.02.2024)