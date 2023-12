Mit der Rückkehr von Bob Iger solle Disney wieder an Dynamik gewinnen. Er setze auf einen Sparkurs und fokussiere sich auf den unprofitablen Streaming Dienst Disney+. Dieser solle bis Ende September 2024 in den schwarzen Zahlen liegen. Das Motto laute Qualität statt Quantität, wobei teure Produktionen günstiger und die Anzahl Veröffentlichungen reduziert werden sollten. Auch auf Konzernebene werde auf die Kostenbremse gedrückt. Insgesamt sollten jährlich rund 7,5 Milliarden US-Dollar an Kosten eingespart werden, was ungefähr acht Prozent des Umsatzes im abgelaufenen Geschäftsjahr entspreche.



Disney verfüge über eine einzigartige Bibliothek an Inhalten und Charakteren. Das sei eine gute Voraussetzung, um sich vom Streaming-Angebot von der Konkurrenz zu differenzieren. Für das profitabelste Geschäftssegment "Erlebnisse" sollten in den nächsten zehn Jahren mehr als 50 Milliarden US-Dollar in den Ausbau von Parks, Kreuzfahrten und Ferienresorts investiert werden. Die Besucherzahlen in den Freizeitparks haben sich von den pandemischen Schwächen erholt, so die Bank Vontobel Europe AG. (Analyse vom 19.12.2023)





The Walt Disney Company (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (20.12.2023/ac/a/n)



München (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse der Bank Vontobel Europe AG:Disney (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) hat eigentlich Grund zum Feiern, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.Dieses Jahr feiere der Medienkonzern sein 100-jähriges Bestehen. Der Namensgeber des Konzerns, Walter "Walt" Disney, habe 1920 seine Karriere begonnen und kurze Zeichentrickfilme hergestellt. Drei Jahre später sei der Durchbruch und die Anfänge der Firma "Walt Disney" erfolgt. Die Person Walter Disney gelte als einer der prägendsten Trickfilmzeichner und Produzenten. Filme wie Bambi, Cinderella und Pinocchio sowie Kultfiguren wie Mickey Mouse und Donald Duck würden aus seiner Feder stammen.Disney verzaubere Zuschauer nicht nur visuell, sondern auch mit Erlebnissen. Mitte der 50er Jahre habe Walt Disney den Traum eines eigenen Vergnügungsparks (Disneyland) etwas außerhalb von Los Angeles erfüllt. Diese Parks seien noch heute fester Bestandteil des Konzerns und ein wichtiges Element der Markenstärke.Unterhaltung sei die Kernkompetenz Disneys, wobei sich das Angebot über die Jahre erheblich erweitert habe. Die Geschäftstätigkeit lasse sich in drei Segmente aufteilen: Unterhaltung, Sport und Erlebnisse. Im Segment Unterhaltung befänden sich TV-Netzwerke wie ABC und National Geographic, das Streaming Angebot (Disney+ und Hulu) und natürlich die Filminhalte.Im Segment Sport finde sich der Sportsender ESPN, der größtenteils den US-Markt bediene. Der Bereich Erlebnisse betreibe Vergnügungsparks, Feriendestinationen und Kreuzfahrten.Bob Iger sei 15 Jahre an der Konzernspitze gewesen, ehe er 2020 von seinem Posten abgetreten sei. Sein Nachfolger, Bob Chapek, habe in seiner kurzen Amtszeit nicht überzeugen können. Vor einem Jahr sei Iger schließlich zurückgekehrt, um das Unternehmen wieder auf Kurs zu bringen. Seine mittelfristigen Pläne würden die Wiederherstellung der Kreativität, ein profitables Streaming-Geschäft und allgemeine Kosteneinsparungen beinhalten.Weltweit habe Disney+ Ende Oktober knapp 150 Millionen zahlende Kunden gezählt. Im Vergleich zur Vorjahresperiode sei die Zahl der Abonnenten um rund 8,5 Prozent zurückgegangen. Während der Markt "International" (ohne USA, Kanada und Indien) um rund 10 Millionen Kunden habe zulegen können, hätten im indischen Markt rund 25 Millionen Kunden dem Dienst den Rücken gekehrt.In den umsatzstärksten Märkten USA und Kanada und International (ohne Indien) sei der durchschnittliche, monatliche Umsatz pro Kunde von 5,96 auf 6,7 US-Dollar angestiegen. In Indien liege diese Kennzahl aufgrund der geringeren Kaufkraft deutlich tiefer und habe sich von 0,58 auf 0,7 US-Dollar pro Kunde verbessert.Die höheren Umsätze pro Kunde seien auf Preisanpassungen und der Einbindung von Werbung zurückzuführen. Seit dem letzten Jahr habe Disney auch begonnen, günstigere Abos mit Werbung anzubieten. Das Angebot stoße auf reges Interesse, im letzten Quartal hätten sich mehr als die Hälfte aller Neukunden für ein solches Abo entschieden.Disney habe über die Jahre mehrere große Übernahmen getätigt, unter anderem Pixar (spezialisiert auf Computeranimationen), Lucasfilm (Star Wars & Indiana Jones) und 21st Century Fox. Letzteres gehe auf 2019 zurück, als Disney 71 Milliarden US-Dollar für die Film- und Fernsehsparte gezahlt habe. Die größte Übernahme in der Firmengeschichte sei unter der Feder von Bob Iger erfolgt. 21st Century Fox produziere neben bekannten Fernsehsendungen wie den "Simpsons" auch Kinohits wie "Avatar" und "Ice Age". Einerseits sei damit das Disneys Unterhaltungsangebot gestärkt und die globale Präsenz erweitert worden. Andererseits habe die Übernahme zu einer höheren Verschuldung geführt. Im Umfeld höherer Zinsen möchte man die Verschuldung abbauen, um für die Zukunft agiler zu sein.