NYSE-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

102,97 USD +2,44% (08.05.2023, 22:03)



ISIN Walt Disney-Aktie:

US2546871060



WKN Walt Disney-Aktie:

855686



Ticker-Symbol Walt Disney-Aktie:

WDP



NYSE-Symbol Walt Disney-Aktie:

DIS



Kurzprofil The Walt Disney Company:



The Walt Disney Company (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (09.05.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von Analyst Benjamin Swinburne von Morgan Stanley:Benjamin Swinburne, Analyst von Morgan Stanley, stuft die Aktie von The Walt Disney Company (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) weiterhin mit "overweight" ein.Das Unternehmen habe seine Schätzungen angehoben, nachdem es die Kostensenkungsmaßnahmen berücksichtigt habe, und stelle fest, dass es die Disney-Aktien hier als "überzeugend" ansehe. Das Unternehmen sehe ein starkes bereinigtes EPS-Wachstum vor sich, da es behaupte, dass das Parkgeschäft "über die Zyklen hinweg ein überzeugendes Wachstum generiert", und es erwarte, dass dieses Segment "in den kommenden Jahren den Großteil des Segment-EBIT von Disney ausmachen wird". Es füge jedoch hinzu, dass Disneys Mediengeschäft "unterdurchschnittlich verdiene und unterbewertet" sei. Die "Streaming-first"-Strategie der letzten zwei Jahre habe die Ertragskraft des Medienbereichs verwässert, aber "es gibt Möglichkeiten zum Wiederaufbau", so Morgan Stanley weiter.Benjamin Swinburne, Analyst von Morgan Stanley, stuft die Walt Disney-Aktie unverändert mit "overweight" ein und erhöht das Kursziel von 115 auf 120 USD. (Analyse vom 08.05.2023)Börsenplätze Walt Disney-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:93,70 EUR +0,11% (09.05.2023, 12:07)