Kurzprofil The Walt Disney Company:



The Walt Disney Company (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (12.02.2024/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von Needham & Co:Die Analysten von Needham & Co stufen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von The Walt Disney Company (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) von "hold" auf "buy" hoch.Needham erwarte eine "starkes" 23%-iges EPS-Wachstums für das GJ 2024, angetrieben durch zusätzliche Kosteneinsparungen, den Break-even beim Direct-to-Consumer-Streaming im vierten Quartal mit "zweistelligen" Margen bei Fälligkeit und 5,5 bis 6 Mio. neuen Abonnenten von Charter (CHTR) im zweiten Quartal. Needham führe auch das neue ESPN Sports-Joint-Venture mit Fox und Warnger, die 1,5 Mrd. USD-Investition in Epic Games, die Investitionen in Parks für "zusätzliche Kapazitäten", die zusätzlichen Einnahmen entsprechen würden, die exklusiven Taylor Swift-Konzertrechte auf Disney+, eine um 50% höhere Dividende und Aktienrückkäufe in Höhe von mehr als 3 Mrd. USD im Jahr 2024 an, um zu behaupten, dass die Magie zurück sei.Die Analysten von Needham & Co stufen die Walt Disney-Aktie von "hold" auf "buy" herauf. Das Kursziel laute 120,00 USD. (Analyse vom 08.02.2024)Börsenplätze Walt Disney-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:100,22 EUR -0,24% (12.02.2024, 11:42)