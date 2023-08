Börsenplätze Walt Disney-Aktie:



Kurzprofil The Walt Disney Company:



The Walt Disney Company (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (29.08.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von The Walt Disney Company (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) unter die Lupe.Die Walt Disney-Aktie habe am gestrigen Montag zu den Gewinnern des Tages gezählt. Ein Fünkchen Hoffnung für Disney-Aktionäre, denn noch vergangene Woche sei der Kurs auf ein neues Mehrjahrestief bei 82,46 Euro gestürzt. Lohne sich jetzt der Einstieg? So würden die Analysten die Lage bewerten.Trotz des Kursrückfalls habe UBS-Experte John Hodulik seine Kaufempfehlung und das Kursziel von 122 Dollar für Disney bestätigt. "Wir glauben, Disney ist aufgrund seiner IP-Sammlung und seiner globalen Reichweite das am besten positionierte traditionelle Mediennetzwerk, um langfristig Margen und Erträge im Direct-To-Consumer-Geschäft (DTC) zu steigern", habe er begründet.Steven Cahall von Wells Fargo Securities bleibe für die Walt Disney-Aktie ebenfalls bullish und nenne drei Gründe: Das Unternehmen habe gerade eine Preiserhöhung angekündigt und gleichzeitig weitere Kosteneinsparungen ergriffen. Zudem beschleunige ESPN das Wachstum im DTC-Geschäft und die Disney-Parks seien trotz der temporären Schwäche in Orlando ein tolles Geschäftsmodell, denn sie würden keineswegs ein strukturelles Problem darstellen. Kursziel: 146 Dollar.Die Walt Disney-Aktie sei trotz der positiven Stimmen charttechnisch angeschlagen. Bevor kein nachhaltiger Ausbruch nach oben und ein neues Kaufsignal (etwa durch das Überwinden des GD50 bei 87,56 Dollar) vorliegt, bleiben Anleger an der Seitenlinie, so Sarina Rosenbusch von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link