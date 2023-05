NYSE-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

90,74 USD -0,67% (22.05.2023, 16:53)



ISIN Walt Disney-Aktie:

US2546871060



WKN Walt Disney-Aktie:

855686



Ticker-Symbol Walt Disney-Aktie:

WDP



NYSE-Symbol Walt Disney-Aktie:

DIS



Kurzprofil The Walt Disney Company:



The Walt Disney Company (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (22.05.2023/ac/a/n)



Sydney (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von Macquarie Research:Tim Nollen, Analyst von Macquarie Research, stuft die Aktie von The Walt Disney Company (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) von "outperform" auf "neutral" herab und gibt ein Kursziel von 103 USD statt 125 USD an.Der Analyst sehe kurzfristige Unwägbarkeiten, die die Erträge, die Bewertung und die Stimmung der Anleger bei Disney belasten würden. Lineare Netzwerke würden sich verschlechtern, Direct-to-Consumer sei ein "work in progress" mit der größten Entscheidung und Ausführung auf ESPN noch vor sich, und das Wachstum der Parks verlangsame sich, sagt der Analyst. Nollen sei der Ansicht, dass sich die Aktien vorerst in einer bestimmten Bandbreite bewegen würden. Bei Disneys Streaming-Dienst seien Fortschritte zu verzeichnen, da die Betriebsverluste abnehmen würden, aber die frühere Prognose, dass DTC im Geschäftsjahr 2024 die Rentabilität erreiche, "könnte nun vom Tisch sein", so Macquarie.Tim Nollen, Analyst von Macquarie Research, stuft die Walt Disney-Aktie von "outperform" auf "neutral" herab. (Analyse vom 19.05.2023)Börsenplätze Walt Disney-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:84,07 EUR -0,56% (22.05.2023, 17:06)