Kurzprofil The Walt Disney Company:



The Walt Disney Company (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (15.05.2023/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von Analyst Bryan Kraft von der Deutschen Bank:Bryan Kraft, Analyst der Deutschen Bank, stuft die Aktie von The Walt Disney Company (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) weiterhin mit "buy" ein.Bryan Kraft habe seine Schätzungen für die Jahre 2023 und 2024 nach den Ergebnissen vom 10. Mai gesenkt, sehe den Kursrückgang vom 11. Mai jedoch als Kaufgelegenheit. Während das kurzfristige Wachstum des Betriebsergebnisses etwas nach hinten verschoben worden sei, werde Disney längerfristig von Kostensenkungen, der Preisgestaltung im Bereich Direct-to-Consumer und dem Wachstum der Streaming-Werbung profitieren, so der Analyst in einer Research Note an die Investoren.Bryan Kraft, Analyst der Deutschen Bank, stuft die Aktie von Walt Disney unverändert mit "buy" ein. Das Kursziel sei von 135 auf 131 USD gesenkt worden. (Analyse vom 11.05.2023)Börsenplätze Walt Disney-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:85,04 EUR +0,32% (15.05.2023, 11:10)