Börsenplätze Walt Disney-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

90,69 EUR +0,89% (20.06.2022, 16:42)



XETRA-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

90,68 EUR +0,22% (20.06.2022, 16:09)



NYSE-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

94,34 USD +0,06% (17.06.2022, 22:04)



ISIN Walt Disney-Aktie:

US2546871060



WKN Walt Disney-Aktie:

855686



Ticker-Symbol Walt Disney-Aktie:

WDP



NYSE-Symbol Walt Disney-Aktie:

DIS



Kurzprofil The Walt Disney Company:



The Walt Disney Company (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (20.06.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Christian Hinterwallner, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von The Walt Disney Company (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) weiterhin zu kaufen.Das Zahlenwerk für das abgelaufene Quartal sei mit der Enttäuschung beim Gewinn eher durchwachsen ausgefallen. Eine positive Überraschung habe es dafür jedoch bei den Nutzerzahlen gegeben, welche deutlich besser ausgefallen seien, als erwartet - und das, obwohl Konkurrent Netflix kurz davor noch einen Rückgang vermeldet habe. Mit diesem Anstieg befinde man sich auf gutem Weg das Ziel für 2024 zu erreichen und bewege sich weiter in Richtung Profitabilität. Durchaus profitabel sei man bereits jetzt schon wieder beim Geschäft mit den Freizeitparks. Aufgrund der in China vorherrschenden Coronapolitik biete sich aber vor allem dort noch Luft nach oben, insgesamt seien die Parkumsätze und das operative Ergebnis der Sparte aber schon wieder in der Nähe der Vorkrisen-Niveaus (Geschäftsjahr 2019). Auch die Film-Pipeline sei gut gefüllt.Diese positiven Entwicklungen würden an der Börse jedoch aktuell nicht honoriert. Aktuell werde Walt Disney sogar zu tieferen Kursen gehandelt als noch vor der Veröffentlichung von Disney+.Hinterwallner erachte die Aktie nach wie vor als absoluten Qualitätstitel mit einem breit diversifizierten Produktportfolio im Unterhaltungsbereich und einer Mischung aus altbewährten und aufstrebenden Geschäftsfeldern. In den turbulenten letzten Wochen musste auch die Aktie von Walt Disney erneut Federn lassen, die Konsensschätzungen für die nächsten Jahre wurden zuletzt ebenso etwas nach unten angepasst, weshalb Christian Hinterwallner, Analyst der RBI, sein Kursziel auf USD 130 senkt. Dennoch bestätige er aber hiermit seine "Kauf"-Empfehlung und sehe aktuell eine interessante Einstiegsgelegenheit bei diesem Qualitätstitel. (Analyse vom 20.06.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity