Börsenplätze Walt Disney-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

101,10 EUR +9,89% (08.02.2024, 16:01)



NYSE-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

107,24 USD +8,17% (08.02.2024, 15:44)



ISIN Walt Disney-Aktie:

US2546871060



WKN Walt Disney-Aktie:

855686



Ticker-Symbol Walt Disney-Aktie:

WDP



NYSE-Symbol Walt Disney-Aktie:

DIS



Kurzprofil The Walt Disney Company:



The Walt Disney Company (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (08.02.2024/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Walt Disney: Kostenkontrolle steigert Gewinnmargen - AktiennewsDie Aktien des Unterhaltungsriesen Walt Disney (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) legen heute vorbörslich um fast 8% zu, obwohl der Konzern recht erfolgreiche Quartalszahlen vorgelegt hat, obwohl sowohl die Einnahmen als auch die Disney+-Abonnements hinter den Erwartungen zurückblieben, so die Experten von XTB.Der Grund für diese Marktreaktion liege auch in den optimistischen Äußerungen von CEO Bob Iger sowie einer Kostensenkungspolitik, die sich positiv auf das Nettoergebnis ausgewirkt habe und die Hoffnung auf eine schnellere Rentabilität des Streaming-Geschäfts habe wachsen lassen. Leicht rückläufige Einnahmen seien durch einen Gewinnanstieg ausgeglichen worden.Einnahmen: 23,55 Mrd. gegenüber 23,8 Mrd. Prognose (Anstieg um 0,2% gegenüber dem Vorjahr)Gewinn pro Aktie: 1,22 USD gegenüber Prognosen von 0,99 USD- Disney+ Abonnements: 149,6 vs. 151,1 Millionen Prognosen- Unterhaltungsumsatz: 9,88 Mrd. USD vs. 10,52 Mrd. USD Prognosen (-6,9% y/y - im Jahresvergleich)- Sportkanal-Einnahmen: 4,84 Mrd. USD vs. 4,62 Mrd. USD Prognosen (4,2% y/y)- Einnahmen aus dem Segment Kundenerfahrung: 9,13 Mrd. USD gegenüber 9,04 Mrd. USD Prognosen (6,9% y/y)- Hulu-Abonnements: 4,6 Millionen vs. 4,62 Millionen Prognosen- Walt Disney habe einen Aktienrückkauf im Wert von 3 Milliarden Dollar angekündigt und seine Dividende um 50% erhöht. Der Vorstandsvorsitzende des Unternehmens, Bob Iger, habe betont, dass der Bericht beweise, dass das Unternehmen sich der Situation gewachsen gezeigt habe und gerade in eine neue Ära eingetreten sei.- Die Streaming-Verluste seien rückläufig und Walt Disney beabsichtige, noch in diesem Jahr den Kampf gegen das Passwort-Sharing (ähnlich wie Netflix) aufzunehmen. Das Unternehmen gehe davon aus, dass es im Herbst dieses Jahres die Streaming-Profitabilität erreiche.- Der Konzern plane eine Investition von 1,5 Milliarden Dollar in Epic Games (bekannt für Fortnite). Es werde erwartet, dass die beiden Unternehmen bei Produkten zusammenarbeiten würden.- Das Management habe mitgeteilt, dass es im 1. Quartal 2024 bereits ca. 500 Mio. USD habe einsparen können und schätze, dass es seine geplanten Einsparungen von 7,5 Mrd. USD in diesem Jahr erreichen oder übertreffen werde.- Der Verlust aus dem Sportgeschäft (ESPN) sei fast halb so hoch ausgefallen wie erwartet (-37% gegenüber dem Vorjahr). Das Unternehmen plane für die Zukunft eine zusätzliche Monetarisierung des ESPN-Geschäfts durch die Entwicklung einer zusätzlichen Anwendung mit Sportanalyse- und Wettfunktionen.- Das Betriebsergebnis aus dem Unterhaltungsgeschäft habe um fast 30% über den Prognosen gelegen, obwohl der Umsatz in diesem Bereich um fast 7% zurückgegangen sei. Das Betriebsergebnis der Themenparks sei um 8% auf 3,1 Mrd. US-Dollar gestiegen. Die Kinostarts von The Marvels und Wish hätten jedoch eher schlecht abgeschnitten.- Die Sparte "Erlebnisse" habe ein Betriebsergebnis von 3,11 Mrd. USD erwirtschaftet, verglichen mit 2,99 Mrd. USD in den Prognosen, was einem Anstieg von 8,5% im Jahresvergleich entspreche.- Die Verluste bei den Streaming-Diensten (Disney+, Hulu und ESPN+) hätten sich dank Preiserhöhungen um 300 Mio. USD k/k verringert.Walt Disney-TageschartWalt Disney-Aktien würden heute in der Nähe des 23,6-Fibonacci-Retracements der Abwärtswelle, die 2021 begonnen habe, eröffnen. Die Überwindung dieses Fibonacci-Fibonacci-Faktors könnte die Aktie theoretisch bis auf 126 USD pro Aktie steigen lassen.