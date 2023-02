Börsenplätze Walt Disney-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

98,02 EUR -0,55% (21.02.2023, 12:07)



NYSE-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

105,22 USD -0,58% (17.02.2023)



ISIN Walt Disney-Aktie:

US2546871060



WKN Walt Disney-Aktie:

855686



Ticker-Symbol Walt Disney-Aktie:

WDP



NYSE-Symbol Walt Disney-Aktie:

DIS



Kurzprofil The Walt Disney Company:



The Walt Disney Company (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (21.02.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Sebastian Mathe, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von The Walt Disney Company (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS).Der Unterhaltungskonzern Walt Disney habe im abgelaufenen Quartal vor allem unter dem Strich überzeugen können. Die Freizeitpark-Sparte bilde weiterhin ein solides Fundament und habe durch die verspäteten Lockerungen in China auch weiterhin Luft nach oben. Beim viel beäugten Disney+ belaste weiterhin die Kostenseite, jedoch scheine hier nun der zurückgekehrte CEO Bob Iger konkrete Maßnahmen zu setzen, was der Analyst als wichtigen Schritt in die richtige Richtung sehe.Zwar seien diese Entwicklungen auch an der Börse honoriert worden, jedoch sehe der Analyst weiterhin Aufwärtspotenzial. Er erachte die Aktie nach wie vor als absoluten Qualitätstitel mit einem breit diversifizierten Produktportfolio im Unterhaltungsbereich und einer Mischung aus altbewährten und aufstrebenden Geschäftsfeldern.Konsequenterweise bestätigt Sebastian Mathe, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, sowohl die Kaufempfehlung als auch das Kursziel von USD 130,00 für die Aktie. Dieses ergebe sich mittels eines relativen Bewertungsansatzes, welcher basierend auf Multiples für die nächsten zwölf Monate auch eine im historischen Vergleich angemessene Bewertungsprämie zur Peergroup berücksichtige. (Analyse vom 21.02.2023)Offenlegungen7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity