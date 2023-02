Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



The Walt Disney Company (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (09.02.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von The Walt Disney Company (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Entertainment-Riese Walt Disney plane trotz guter Geschäfte im vergangenen Quartal deutliche Einschnitte beim Personal. Rund 7.000 Stellen - etwa drei Prozent der weltweiten Belegschaft - sollten im Rahmen eines Programms wegfallen, das die jährlichen Kosten um 5,5 Milliarden Dollar senken solle.Das habe Disney-Chef Bob Iger am Mittwochabend bei der Präsentation der Quartalszahlen bekannt gegeben. Bei Anlegern sei die Nachricht gut angekommen - sie hätten die Aktie nachbörslich zuletzt um mehr als fünf Prozent steigen lassen.Iger habe angesichts "weltweiter wirtschaftlicher Herausforderungen" einen großen Umbau des Konzerns angekündigt. Dabei habe Disney zuletzt besser als erwartet verdient: In den drei Monaten bis Ende Dezember habe der Gewinn im Jahresvergleich um elf Prozent auf 1,3 Milliarden Dollar zugelegt. Die Erlöse seien um acht Prozent auf 23,5 Milliarden gewachsen. Damit habe Disney die Prognosen übertroffen.Allerdings habe der Konzern bei seinem wichtigsten Streaming-Service Disney+ nach deutlichen Preiserhöhungen Abonnenten verloren. Zum Quartalsende habe der mit Netflix konkurrierende Videodienst weltweit 161,8 Millionen Nutzer - gut ein Prozent weniger als drei Monate vorher. Disneys andere Streaming-Dienste Hulu und ESPN+ hätten leichte Zuwächse verbucht. Außerdem sei der Verlust der Sparte mit 1,1 Milliarden Dollar niedriger ausgefallen als befürchtet. Im Vorquartal habe das Minus bei 1,5 Milliarden Dollar gelegen.Anleger lassen die Gewinne laufen, so Marion Schlegel. Die nächste charttechnische Hürde warte nun beim Augusthoch 2022 von 126,48 Dollar. (Analyse vom 09.02.2023)Mit Material von dpa-AFX