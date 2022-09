Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil The Walt Disney Company:



The Walt Disney Company (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von The Walt Disney Company (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.13 Jahre sei es her, dass "Avatar" das erste Mal in den Kinos gelaufen sei. Offensichtlich seien die Menschen von dem Streifen immer noch so begeistert, dass sie ihn auch jetzt auf der großen Leinwand würden sehen wollen. "Avatar" habe am Wochenende über 30 Millionen Dollar eingespielt. Gut für die Kinos. Und gut für Walt Disney.30 Millionen Dollar Einnahmen für einen 13 Jahre alten Film seien umso erstaunlicher, sei die Inflation doch so hoch wie seit 40 Jahren nicht mehr, weswegen die Leute eigentlich ihr Geld zusammenhalten sollten. Außerdem könne man "Avatar" via Streaming schauen - bequem zu Hause und für wenig Geld.Trotzdem würden die Fans den erfolgreichsten Film aller Zeiten (Einspielergebnis: 2,9 Milliarden Dollar) lieber im Kinosaal sehen wollen.Das lasse auf Top-Einnahmen für "Avatar 2" hoffen. Die sehnsüchtig erwartete Fortsetzung des Kultfilms starte am 16. Dezember. Die Produktionskosten würden sich auf 250 Millionen Dollar belaufen.Wie eine Analyse von Statista zeige, kämen die beiden Studios seit 1995 auf einen Marktanteil in Nordamerika von 28 Prozent.Dinge wie ein starkes Kinogeschäft blende der Markt bei Disney derzeit komplett aus - die Aktie befinde sich auf Talfahrt und sei unter die 100-Dollar-Marke gefallen.Für clevere Langfrist-Anleger bedeutet dieser Dip eine klare Kaufchance, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.09.2022)