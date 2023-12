Tradegate-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

86,66 EUR +1,63% (08.12.2023, 16:08)



NYSE-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

92,83 USD +0,85% (08.12.2023, 15:56)



ISIN Walt Disney-Aktie:

US2546871060



WKN Walt Disney-Aktie:

855686



Ticker-Symbol Walt Disney-Aktie:

WDP



NYSE-Symbol Walt Disney-Aktie:

DIS



Kurzprofil The Walt Disney Company:



The Walt Disney Company (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (08.12.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Walt Disney-Aktie (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) unter die Lupe.Walt Disney sei zuletzt wegen des viralen Kommentars von Elon Musk über Disney-CEO Bob Iger stark im Gespräch gewesen. Die Aktie hingegen mache positiv von sich reden, indem sie ihre 200-Tage-Linie habe überwinden können.Sei die Walt Disney Aktie Ende Oktober noch unter dem Widerstand bei rund 85,50 USD gefangen gewesen, habe sie Anfang November dank der guten Q3-Zahlen über diesen ausbrechen können. Mitte November sei dann auch noch ein Ausbruch über den GD200 bei 90,23 USD erfolgt. Diesen habe der Kurs seit Beginn des Abwärtstrends erst zum dritten Mal überschreiten können. Das sei an sich bereits ein Kaufsignal gewesen, doch am Donnerstag sei dann die endgültige Bestätigung gefolgt: Der Kurs habe am Dienstag den GD200 getestet und sich dann am Donnerstag wieder von ihm lösen können.Die erste Anlaufstelle dürfte für den Kurs nun das Hoch vom 24. November bei 96,51 USD sein. Danach hätte der Kurs die Chance, die obere Gap-Kante vom 11. Mai bei 100,04 USD zu testen und die Kurslücke somit zu schließen. Sollte auch das gelingen, wäre das nächste Kursziel das Hoch vom 8. Mai bei 103,91 USD. Nach der schlechten Performance der Walt Disney-Aktie in den vergangenen Jahren sei ein Kauf weiterhin nicht ohne Risiko. Spekulativ orientierte Anleger könnten dennoch eine erste Position mit Stopp bei 82 USD eröffnen, so Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.12.2023)Börsenplätze Walt Disney-Aktie: