NYSE-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

81,34 USD +0,66% (06.10.2023, 16:48)



ISIN Walt Disney-Aktie:

US2546871060



WKN Walt Disney-Aktie:

855686



Ticker-Symbol Walt Disney-Aktie:

WDP



NYSE-Symbol Walt Disney-Aktie:

DIS



Kurzprofil The Walt Disney Company:



The Walt Disney Company (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (06.10.2023/ac/a/n)



Chicago, IL (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von Seaport Research:Seaport Research nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Coverage für die Walt Disney-Aktie (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS).Das Analysehaus beginne mit der Beobachtung der "Kernmarken" der Medienbranche, d.h. derjenigen mit eigenem geistigen Eigentum, Studios und/oder Streaming-Diensten, und argumentiert, dass diese "Content"-Aktien "möglicherweise das Schlimmste der Ängste der Investoren hinter sich hätten, heiße es in einer heute veröffentlichten Studie. Seaport Research, die hinzufüge, dass die Gruppe eine gewisse Konsolidierung unter den Akteuren erleben könnte, sei im Großen und Ganzen positiv gestimmt, da sie der Ansicht sei, dass die Gruppe historisch niedrig bewertet sei, seit einiger Zeit unter erheblichem Druck stehe und das derzeitige risikofreie Marktumfeld überzeugende Risiko- und Renditechancen bieten könne.Seaport Research hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Walt Disney-Aktie in einer Ersteinschätzung mit "buy" bewertet. Das Kursziel laute 93 USD. (Analyse vom 06.10.2023)Börsenplätze Walt Disney-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:77,05 EUR +0,59% (06.10.2023, 17:02)