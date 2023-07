Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Walt Disney-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

81,70 EUR +0,93% (13.07.2023, 08:50)



NYSE-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

90,15 USD +0,74% (12.07.2023, 22:03)



ISIN Walt Disney-Aktie:

US2546871060



WKN Walt Disney-Aktie:

855686



Ticker-Symbol Walt Disney-Aktie:

WDP



NYSE-Symbol Walt Disney-Aktie:

DIS



Kurzprofil The Walt Disney Company:



The Walt Disney Company (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (13.07.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel von Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von The Walt Disney Company (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der aus dem Ruhestand zurückgekehrte Disney-Chef Bob Iger bekomme mehr Zeit, den Unterhaltungsriesen wieder auf Kurs zu bringen. Der Vertrag des 72-Jährigen sei um zwei weitere Jahre bis Ende 2026 verlängert worden. Zugleich habe die Suche nach einem Nachfolger weiter Priorität, habe Disney in der Nacht zum Donnerstag mitgeteilt.Der US-Konzern und Iger müssten sich um mehrere Baustellen kümmern. Das Videostreaming ist mit hohen Produktionskosten ein Verlustgeschäft, der US-Fernsehmarkt schrumpft, Disneys Freizeitparks scheinen auf weniger Interesse zu stoßen, so Marion Schlegel von Anlegermagazin "Der Aktionär". Iger wolle unter anderem mit Einsparungen von 5,5 Milliarden Dollar und dem Abbau von 7.000 Jobs gegensteuern.Iger sei in vielerlei Hinsicht der Architekt des heutigen Disney-Konzerns. So habe er in seiner 15 Jahre langen ersten Amtszeit die Marvel-Superhelden, das "Star Wars"-Universum und das Animationsstudio Pixar unter das Dach von Disney gebracht. 2020 habe er den Spitzenjob an den langjährigen Themenpark-Chef Bob Chapek übergeben. Doch schon im November 2022 sei Iger wieder zurückgewesen als Disney-Chef, nachdem der Verwaltungsrat des Konzerns den Glauben an seinen Nachfolger verloren habe. Iger habe zunächst einen Zweijahres-Vertrag bekommen und unter anderem die Aufgabe, die Nachfolge zu regeln.Bob Chapek habe bei Walt Disney gehen müssen, weil Bob Iger mit seinem Kurs komplett unzufrieden gewesen sei. Doch seitdem Iger wieder die Geschicke des größten Entertainmentkonzerns der Welt lenke, laufe es auch nicht besser. Die Aktie verharre derzeit auf extrem niedrigen Niveau im Bereich von 90 Dollar. Anfang 2021 habe das Papier noch bei über 200 Dollar notiert. Immerhin habe aber das 2020er Tief bei 79,07 Dollar verteidigt werden können. Zudem versuche sich derzeit an einer Bodenbildung.Ein Neueinstieg drängt sich derzeit nicht auf, Anleger warten eine klare Trendwende ab, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zu der Walt Disney-Aktie. (Analyse vom 13.07.2023)(Mit Material von dpa-AFX)