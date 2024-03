Tradegate-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

109,30 EUR +1,94% (25.03.2024, 15:04)



NYSE-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

118,72 USD +2,46% (25.03.2024, 14:48)



ISIN Walt Disney-Aktie:

US2546871060



WKN Walt Disney-Aktie:

855686



Ticker-Symbol Walt Disney-Aktie:

WDP



NYSE-Symbol Walt Disney-Aktie:

DIS



Kurzprofil The Walt Disney Company:



The Walt Disney Company (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (25.03.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





London (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von Barclays:Kannan Venkateshwar, Analyst von Barclays, stuft die Aktie von The Walt Disney Company (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) in einer aktuellen Aktienanalyse von "equal weight" auf "overweight" hoch.Der jüngste "narrative Reset" werde wahrscheinlich von positiven Schätzungsrevisionen gefolgt werden, was noch früh im Zyklus sei und die Bewertung der Aktie weiter unterstützen sollte, so der Analyst. Er habe geschrieben, dass der "unaufhörliche Nachrichtenfluss im Zusammenhang mit Disney" im Vorfeld der Stimmrechtsabgabe die Überlegungen der Anleger seit den Ergebnissen des letzten Quartals dominiert habe und die Aktie in naher Zukunft weiter unterstützen sollte.Dieser Prozess und die Ankündigungen, darunter ein besser als erwarteter freier Cashflow und eine Gewinnprognose für das Geschäftsjahr 2024, hätten dazu beigetragen, dass die Anleger mehr Vertrauen in die Gewinnschätzungen von Disney gewonnen hätten, so Barclays. Der Analyst glaube, dass es noch einige Quellen für "positive Überraschungen" geben könnte, wie z.B. die Streaming-Partnerschaften von ESPN.Kannan Venkateshwar, Analyst von Barclays, stuft die Walt Disney-Aktie von "equal weight" auf "overweight" herauf. Das Kursziel werde von 95,00 auf 135,00 USD angehoben. (Analyse vom 25.03.2024)Börsenplätze Walt Disney-Aktie: