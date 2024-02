NYSE-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

110,54 USD +11,50% (08.02.2024, 22:02)



ISIN Walt Disney-Aktie:

US2546871060



WKN Walt Disney-Aktie:

855686



Ticker-Symbol Walt Disney-Aktie:

WDP



NYSE-Symbol Walt Disney-Aktie:

DIS



Kurzprofil The Walt Disney Company:



The Walt Disney Company (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (09.02.2024/ac/a/n)



Sydney (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von Macquarie Research:Tim Nollen, Analyst beim Investmenthaus Macquarie Research, erhöht das Kursziel für die Aktie von The Walt Disney Company (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) von 94 auf 104 USD.Disney habe einen Gewinnanstieg im ersten Quartal des Geschäftsjahres gemeldet, und viele Neuigkeiten, die für das langfristige Potenzial des Unternehmens sprächen, so Analyst Nollen in einer Research Note. Macquarie Research sage, dass das Unternehmen möglicherweise eine Wende vollziehe und zumindest aus einer Position größerer Stärke in den Proxy-Kampf gehe.Tim Nollen, Analyst von Macquarie Research, stuft die Aktie von Walt Disney weiterhin mit "neutral" ein. (Analyse vom 08.02.2024)Börsenplätze Walt Disney-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:102,16 EUR -0,39% (09.02.2024, 10:23)