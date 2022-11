Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Kurzprofil The Walt Disney Company:



The Walt Disney Company (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (09.11.2022/ac/a/n)



Wien (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Sebastian Mathe, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt die Aktie von The Walt Disney Company (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Gestern nach Börsenschluss habe Walt Disney seine Zahlen für das abgelaufene dritte Quartal präsentiert: Im Vergleich zum Vorjahresquartal habe der Umsatz um 9% auf USD 20,2 Mrd. gesteigert werden können, womit man aber die Erwartungen von USD 21,2 Mrd. leicht untertroffen habe. Der bereinigte Gewinn je Aktie habe sich drastisch gegenüber des Vergleichszeitraums 2021 verschlechtert und mit USD 0,30 jedenfalls deutlich unter dem Konsens von USD 0,55 gelegen. Im Jahresvergleich habe der Gewinn nur um 1% auf USD 162,0 Mio. gesteigert werden können - gestiegene Produktions- und Marketing-Kosten, welche sich um fast 10% im Gegensatz zum Vorjahr erhöht hätten, seien hier ausschlaggebend gewesen.Positive Entwicklungen habe es vom Segment Freizeitparks (Parks & Resorts) zu vermelden gegeben: Die Ergebnisse bei "Disney Parks, Experiences and Products" im laufenden Jahr würden den Vorteil aus dem Vergleich zu den Schließungen bzw. reduzierten Betriebskapazitäten im Vorjahr als Folge von COVID-19 widerspiegeln. Im laufenden Geschäftsjahr 2022 hätten schon jetzt die Umsätze um 73% gesteigert werden können.In der Streaming-Sparte hätten im gesamten Quartal 14,6 Millionen neue Abonnenten dazugewonnen werden können. Mit insgesamt 235,7 Millionen Abonnenten (inkl. Hulu und ESPN +) liege Disney nun deutlich vor Netflix mit zuletzt 223,1 Millionen vermeldeten Nutzern. Der Umsatz pro Nutzer sei jedoch mit USD 3,91 angegeben worden und habe damit unter den Analystenschätzungen gelegen, was darauf hindeute, dass die Kosten für die Anwerbung neuer Abonnenten weiter gestiegen seien.Im nachbörslichen US-Handel habe die Walt Disney-Aktie um 7% nachgegeben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.