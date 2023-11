NYSE-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

90,34 USD +6,91% (09.11.2023)



ISIN Walt Disney-Aktie:

US2546871060



WKN Walt Disney-Aktie:

855686



Ticker-Symbol Walt Disney-Aktie:

WDP



NYSE-Symbol Walt Disney-Aktie:

DIS



Kurzprofil The Walt Disney Company:



The Walt Disney Company (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (10.11.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von Goldman Sachs:Die Analysten von Goldman Sachs senken in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für die Walt Disney-Aktie (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS).Die wichtigste Erkenntnis aus dem Ergebnisbericht und der Telefonkonferenz sei die gleiche wie im letzten Quartal: Disney mache Fortschritte bei der Umsetzung der "langen To-Do-Liste" des Managements. Der bemerkenswerteste Bereich, in dem Fortschritte zu verzeichnen seien, seien die Kosteneinsparungsinitiativen des Unternehmens. Goldman glaube, dass die soliden Fortschritte bei den Kosteninitiativen die positiven Aussichten für den freien Cashflow begründen würden.Die Analysten von Goldman Sachs bewerten die Walt Disney-Aktie weiterhin mit "buy". Das Kursziel werde von 125,00 auf 120,00 USD reduziert. (Analyse vom 09.11.2023)Börsenplätze Walt Disney-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:84,31 EUR -0,47% (10.11.2023, 11:56)