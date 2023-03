NYSE-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

The Walt Disney Company (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (17.03.2023/ac/a/n)



San Francisco (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von Wells Fargo Advisors:Die Analysten von Wells Fargo Advisors stufen die Aktie von The Walt Disney Company (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) weiterhin mit "overweight" ein.Wells Fargo sage, dass es unwahrscheinlich sei, dass Disney Hulu verkaufe, obwohl Presseberichte und Investoren etwas anderes behaupten würden. Es gebe Fragen darüber, ob es passieren sollte, aber noch wichtiger sei, dass es einen Mangel an Käufern gebe. Obwohl Disney-CEO Bob Iger gesagt habe, dass alle Optionen auf dem Tisch liegen würden, und jüngste Berichte darauf hindeuten würden, dass ihm geraten worden sei, Hulu zu verkaufen, "brauche es zwei, um Tango zu tanzen", und Disneys Möglichkeiten, sich von dem Vermögenswert zu trennen, seien begrenzt, würden die Analysten behaupten. Sie würden darauf hinweisen, dass Comcast, das von den meisten Anlegern als der wahrscheinlichste Käufer angesehen werde, eine Verkaufsoption für seine Hulu-Beteiligung im Jahr 2024 habe, die derzeit einen Wert von 9 Milliarden Dollar habe. Die Analysten würden es für wahrscheinlicher halten, dass Comcast von diesem Recht Gebrauch mache und andere Geschäfte tätige. Sie seien der Meinung, dass die Erwartungen der Investoren an einen Verkauf von Hulu durch Disney "zu schnell zu weit gegangen seien". Investoren, die mit einer Veräußerung von Hulu rechnen würden, könnten enttäuscht werden.Die Analysten von Wells Fargo Advisors bewerten die Walt Disney-Aktie weiterhin mit dem Votum "overweight". Das Kursziel laute unverändert 141 USD. (Analyse vom 15.03.2023)Börsenplätze Walt Disney-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:88,82 EUR -0,03% (17.03.2023, 12:35)