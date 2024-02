7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.



Börsenplätze Walt Disney-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

97,66 EUR +6,15% (08.02.2024, 08:45)



NYSE-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

99,14 USD -0,15% (08.02.2024, 22:00)



ISIN Walt Disney-Aktie:

US2546871060



WKN Walt Disney-Aktie:

855686



Ticker-Symbol Walt Disney-Aktie:

WDP



NYSE-Symbol Walt Disney-Aktie:

DIS



Kurzprofil The Walt Disney Company:



The Walt Disney Company (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (08.02.2024/ac/a/n)



Wien (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Alexander Frank, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt die Aktie von The Walt Disney Company (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Walt Disney habe gestern Abend nach Börsenschluss das Zahlenwerk für das erste Geschäftsquartal 2023/24 präsentiert. Der Umsatz sei verglichen zum Vorjahr konstant geblieben bei USD 23,5 Mrd. und habe somit knapp unter den Erwartungen von USD 23,6 Mrd. gelegen. Der bereinigte Gewinn je Aktie habe sich auf USD 1,22 belaufen und somit den Wert des Vorjahresquartals (USD 0,99) sowie die Schätzungen der Analyst:innen in Höhe von USD 0,99 in den Schatten gestellt.Hinsichtlich Walt Disneys Streaming-Diensten habe sich die positive Entwicklung der letzten Quartale fortsetzen können. Durch Preiserhöhungen habe der durchschnittliche Umsatz pro Streaming-Nutzer (ARPU) gesteigert werden können. Der operative Verlust habe von USD 984 Mio. im Vorjahresquartal auf aktuell USD 138 Mio. deutlich verringert werden können.Das Unternehmen habe erklärt, dass man das zuvor gesetzte Ziel von Kostensenkungen um die USD 7,5 Mrd. bis Ende des Geschäftsjahres 2024 erreichen oder sogar übertreffen werde. Walt Disney rechne für das Geschäftsjahr 2023/24 mit einem Gewinn pro Aktie von etwa USD 4,60, was mindestens 20% höher wäre als 2022/23. Disney habe außerdem angekündigt, sich mit USD 1,5 Mrd. an dem Fortnite-Studio Epic Games zu beteiligen und den Streamingdienst für den Sportsender ESPN im Herbst 2025 zu starten.Außerdem sei die Dividende um 50% erhöht worden. Ab Juli würden somit USD 0,45 je Aktie ausgezahlt.Die letzte Empfehlung von Raiffeisen Research lautete "Kauf", so Alexander Frank, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, zur Walt Disney-Aktie. Ebenso befinde sich Walt Disney auf der "Top Picks"-Liste von Raiffeisen Research. (Analyse vom 08.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen