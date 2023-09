NYSE-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

Kurzprofil The Walt Disney Company:



The Walt Disney Company (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (20.09.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von Rosenblatt Securities:Rosenblatt Securities rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von von The Walt Disney Company (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS).Der US-Unterhaltungsriese habe dem Investorentag Pläne für eine nahezu Verdopplung der Investitionen in die Parks in den nächsten zehn Jahren auf ca. 60 Mrd. USD angekündigt, heiße es in einer heute veröffentlichten Studie. Das Modell von Rosenblatt Securities habe mit etwa 54 Mrd. USD nahe an dieser Zahl gelegen und das Analysehaus erhöhe sie nun auf über 58 Mrd. USD, sehe dies jedoch als keine große Veränderung und nicht als Rechtfertigung für die leicht negative Kursreaktion der Walt Disney-Aktie. Der Enthusiasmus, mit dem Walt Disney über Investitionsmöglichkeiten für seine Parks gesprochen habe, die jetzt sein wertvollstes Geschäft seien, sei aber ermutigend gewesen.Rosenblatt Securities hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Rating für die Walt Disney-Aktie bestätigt und das Kursziel von 104 auf 103 USD gesenkt. (Analyse vom 20.09.2023)Börsenplätze Walt Disney-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:76,89 EUR +0,20% (20.09.2023, 15:15)