Tradegate-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

81,16 EUR +0,01% (17.10.2023, 18:15)



NYSE-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

85,99 USD +0,33% (17.10.2023, 18:00)



ISIN Walt Disney-Aktie:

US2546871060



WKN Walt Disney-Aktie:

855686



Ticker-Symbol Walt Disney-Aktie:

WDP



NYSE-Symbol Walt Disney-Aktie:

DIS



Kurzprofil The Walt Disney Company:



The Walt Disney Company (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (17.10.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Walt Disney-Aktie (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) unter die Lupe.Am Montag habe Walt Disney seinen 100. Geburtstag gefeiert. Heute gebe es die nächste erfreuliche Nachricht für die Anleger. Der US-Titel stehe kurz davor, die Widerstandszone von 85,24 bis 86,19 Dollar zu knacken. Dabei würde die Aktie auch aus einer Doppelter-Boden-Chartformation ausbrechen und somit ein zusätzliches Kaufsignal generieren. Ebenfalls bullish zu werten sei, dass der Kurs, nachdem er vergangenen Freitag den GD50 getestet habe, gestern um 1,61 Prozent in die Höhe gesprungen sei.Bei einem erfolgreichen Ausbruch wäre das erste Kursziel das Hoch vom 10. August bei 92,53 Dollar. Danach würde das Juni-Hoch bei 94,52 Dollar folgen. Im Idealfall könnte der Kurs sogar das Hoch vom 8. Mai bei 103,91 Dollar erreichen. Dies würde einer Kurssteigerung von rund 21 Prozent entsprechen.Sollte die Walt Disney-Aktie über die Widerstandszone von 85,24 bis 86,19 Dollar klettern, können Anleger mit einem Stopp bei 83,50 Dollar zugreifen, so Philipp Schleu von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.10.2023)Börsenplätze Walt Disney-Aktie: