Kurzprofil The Walt Disney Company:



The Walt Disney Company (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (24.01.2024/ac/a/n)



Wien (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Alexander Frank, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von The Walt Disney Company (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS).Disney setze den Fokus auf den Ausbau von Streaming. Hier laute das neue Motto nicht mehr Wachstum um jeden Preis, sondern profitables Wachstum. Kostenreduzierungen bei der Produktion von neuen Inhalten und Preissteigerungen sollten die erwünschte Profitabilität garantieren. Schwarze Zahlen für den Streamingdienst Disney+ würden ab dem vierten Quartal dieses Jahres erwartet. Zusätzlich dazu sollten Investitionen in die Freizeitparks auch in dieser Sparte langfristige Profitabilität sichern. Frankly speaking, befinde sich Disney auf Kurs, den Übergang von linearem Fernsehen hin zum Streaming zu bewältigen. Die Fortsetzung der Dividendenzahlungen mache die Aktie noch attraktiver.Alexander Frank, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, bestätigt seine Kaufempfehlung für die Walt Disney-Aktie und erhöht das Kursziel auf USD 125,00. Das Kursziel ergebe sich mittels eines relativen Bewertungsansatzes, welcher basierend auf Multiples für die nächsten zwölf Monate auch einen im historischen Vergleich angemessenen Bewertungsaufschlag zum breiten Aktienmarkt berücksichtige. (Analyse vom 24.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity