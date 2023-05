Tradegate-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

Kurzprofil The Walt Disney Company:



The Walt Disney Company (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel von Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von The Walt Disney Company (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) unter die Lupe.Der Unterhaltungsriese habe die Erlöse im jüngsten Quartal stark gesteigert, die Abo-Zahlen im wichtigen Streaming-Geschäft seien aber gesunken. Die Nutzerzahlen des Streaming-Dienstes Disney+ seien im ersten Quartal um 2% auf knapp 158 Mio. Kundenkonten zurückgegangen. Analysten hätten mit einem leichten Anstieg gerechnet. Nachbörslich sei es bei der Walt Disney-Aktie deutlich abwärts gegangen.Unter dem Strich verdient habe Walt Disney in Q1 1,3 Mrd. USD verdient, vor einem Jahr seien es nur 470 Mio. USD gewesen. Disneys Vergnügungsparks und Hotels hätten den Gewinn deutlich erhöht. Zudem sei es dem US-Konzern geleungen, die roten Zahlen im Streaming-Geschäft zu verringern, das aufgrund hoher Investitionen viel Geld verschlinge.Die Aktie von Walt Disney habe sich nach dem deutlichen Rücksetzer seit Februar zuletzt peu a peu wieder etwas nach oben arbeiten können. Mit dem jetzigen Kursrückgang notiere das Papier nun aber wieder deutlich unter der 200-Tage-Linie. Die Walt Disney-Aktie sei im März bereits unter den Stopp des "Aktionärs" gerutscht. Seitdem befinde sich das Papier auf der Watchlist. Anleger sollten weiter ein Signal abwarten, so Marion Schlegel von Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Walt Disney-Aktie: