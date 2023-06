Börsenplätze Walt Disney-Aktie:



Kurzprofil The Walt Disney Company:



The Walt Disney Company (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (12.06.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Max Gross vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von The Walt Disney Company (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) unter die Lupe.Autorenstreik, sinkende Abonnement-Zahlen im Streaming-Geschäft und Dauerzoff mit Floridas republikanischem Gouverneur Ron DeSantis: Über einen Mangel an dringend zu bewältigenden Herausforderungen könne sich der Unterhaltungskonzern aktuell nicht beklagen. Immerhin laufe es für Walt Disney in diesem Jahr an der Kinokasse. Helfe das womöglich auch der Aktie wieder auf die Sprünge?Im Unterschied zu Netflix , dem direkten Konkurrenten im Streaming-Geschäft, performe die Walt Disney-Aktie derzeit grottenschlecht. Während Netflix gegenüber seinem im Mai letzten Jahres markierten Bärenmarkttief sagenhafte 158 Prozent habe zulegen können, würden Investoren beim "House of the Mouse" in die Röhre schauen. Gerade mal neun Prozent habe sich Walt Disney gegenüber dem bei 84,07 Dollar markierten Tief erholen können.Zwar habe der gegenüber dem 52-Wochen-Tief maximal mögliche Gewinn mit knapp 41 Prozent deutlich über der Performance des Gesamtmarktes gelegen, aber auch das liege erstens weit hinter der von Netflix erzielten Performance und zweitens seien diese Gewinne aufgrund der vielen Herausforderungen, vor denen Walt Disney aktuell stehe, bereits wieder Geschichte.Mit den beiden "Marvel"-Filmen "Guardians of the Galaxy 3" und "Ant-Man and the Wasp: Quantum Mania" sei Disney gleich zweimal in den Top 5 vertreten, mit der Realverfilmung des Klassikers "Arielle", die Meerjungfrau habe das Filmstudio ebenfalls einen Achtungserfolg erzielt, vor allem vor dem Hintergrund, dass "The Little Mermaid" erst seit drei Wochen in den Kinos zu sehen sei. Einen weiteren Erfolg könne der vor zwei Wochen gestartete Film "The Boogeyman" vorweisen. Mit einem weltweiten Einspielergebnis von aktuell 39 Mio. Dollar sei die Verfilmung einer Stephen-King-Vorlage eine der erfolgreichsten Neuerscheinungen der vergangenen Tage.Wenngleich Platz 1 der in diesem Jahr erfolgreichsten Filme hartnäckig von Universals "Super Mario Bros." verteidigt wird, braucht sich Walt Disney mit seinen Einspielergebnissen also nicht zu verstecken, so Max Gross von "Der Aktionär. (Analyse vom 12.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link