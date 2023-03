Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



The Walt Disney Company (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (30.03.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler von Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von The Walt Disney Company (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Im Streit zwischen dem Disney-Konzern und Floridas Gouverneur Ron DeSantis gebe es eine unerwartete Wendung. Der Konzern habe sich Berichten zufolge durch einen Rechtskniff die Verwaltungsrechte für das Areal gesichert, das unter anderem den Vergnügungspark Disney World beheimate. Zuvor habe DeSantis versucht, durch ein Gesetz den etwa 10 Quadratkilometer großen Bezirk in der Nähe der Stadt Orlando einem von ihm ernannten Gremium zu unterstellen.Eine in letzter Minute vor Inkrafttreten des Gesetzes von dem alten, überwiegend von Disney besetzten Verwaltungsgremium verabschiedete Klausel habe weitgehende Befugnisse von dem Gremium an den Unterhaltungsriesen übertragen, wie Medien berichtet hätten. "Das macht Disney im Grunde zur Regierung", habe das Gremiumsmitglied Ron Peri laut einem Bericht der Zeitung "Orlando Sentinel" gesagt.Das Gesetz von DeSantis, das Disney einen alten Sonderstatus aus den 1960er Jahren mit weitgehender Selbstverwaltung des Areals entziehen sollte, sei als Retourkutsche des ultra-konservativen Gouverneurs gegen Disney gesehen worden. Der Unterhaltungskonzern habe vor etwa einem Jahr ein Gesetz des Republikaners scharf kritisiert, das Unterricht über sexuelle Orientierung oder Geschlechtsidentität vom Kindergarten bis zur dritten Klasse verbiete und in höheren Klassen einschränke.Disney habe mit dem alten Sonderstatus etwa die Kontrolle über den Bau der riesigen Vergnügungsparks und auch das Recht gehabt, kommunale Anleihen auszugeben. Auf dem Gebiet befänden sich außer Disney World auch noch etliche weitere Vergnügungs- und Wasserparks, Hotels und die dazugehörige Infrastruktur. Das neue Gesetz hätte dem von DeSantis ernannten Gremium weitreichendes Mitspracherecht über die künftige Entwicklung des Gebietes gegeben.Die Aktie von Walt Disney kann am Donnerstag im freundlichen US-Handel rund 1,1 Prozent zulegen und gehört damit zu den Top-Gewinnern im Dow Jones - steht derzeit aber nicht auf der Empfehlungsliste des "Aktionär", so Nikolas Kessler von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.03.2023)Mit Material von dpa-AFX