ISIN Walt Disney-Aktie:

US2546871060



WKN Walt Disney-Aktie:

855686



Ticker-Symbol Walt Disney-Aktie:

WDP



NYSE-Symbol Walt Disney-Aktie:

DIS



Kurzprofil The Walt Disney Company:



The Walt Disney Company (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von The Walt Disney Company (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Erwartungen der Wall Street für das erste Quartal habe Disney zwar übertroffen, aber die Schlagzeilen habe vor allem der umfassende Umstrukturierungsplan gemacht. Mit CEO Bob Iger an der Spitze strebe Disney eine "signifikante Umstrukturierung" seines Geschäfts an, indem es die Ausgaben senke und die kreative Macht wieder in die Hände seiner Content-Schöpfer lege. Die Aktie sei eine Wette wert.Disney solle in drei Segmente aufgegliedert werden, über 5,5 Milliarden Dollar wolle das Management an Kosten einsparen. Sei es also an der Zeit, Disney-Aktien einzusammeln? In der CNBC-Sendung "Street Signs Asia" hätten sich am Donnerstag zwei Investoren gegenübergestanden, um ihre Argumente für und gegen den Kauf der Aktie darzulegen.Paul Meeks, Portfoliomanager bei Independent Solutions Wealth Management, sei sich des Ausmaßes der bevorstehenden Herausforderungen bewusst. "Wenn man eine Umstrukturierung dieses Ausmaßes bei einem so großen Unternehmen durchführt, wird es nicht einfach sein. Es wird sehr schwierig werden, ob mit oder ohne Bob Iger am Ruder", so Meeks. Er glaube, dass die Umstrukturierung ein "mehrjähriges Projekt " sein werde."Disney bleibt ein breit aufgestelltes Unternehmen mit einem Geschäft von der Wiege bis zur Bahre", so Jason Ware. "Kinder werden in die Disney-Franchises hineingeworfen, und das Disney-Geschäftsmodell wird sie ein Leben lang begleiten. Das ist unverändert."Jason Ware sei der Meinung, dass die Aktie mit 170 Dollar bewertet werden könnte, sobald die Probleme im Zusammenhang mit der Streaming-Rentabilität und dem Kostenmanagement gelöst seien. (Analyse vom 10.02.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link