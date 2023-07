Die Walt Disney-Aktie ist ausgestoppt, ein Neukauf ist derzeit nicht zu empfehlen, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.07.2023)



The Walt Disney Company (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (07.07.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von The Walt Disney Company (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) unter die Lupe."Indiana Jones und das Rad des Schicksals" habe bislang weltweit nur 130 Mio. Dollar eingespielt - zu wenig angesichts der Produktionskosten von 300 Mio. Dollar. Disney brauche dringend einen Volltreffer, um die Anleger für den Kauf der Aktie zu begeistern. Der Chart sehe toxisch aus.Mit Einnahmen von 130 Millionen liege der Film bislang deutlich hinter den Einspielergebnissen der bisherigen "Indiana-Jones"-Filmen. Selbst der Streifen mit den niedrigsten Einnahmen, "Indiana Jones und der Tempel des Todes", habe 333 Millionen eingespielt, bei Produktionskosten von 180 Millionen.Am besten sei "Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels" (2008) mit Einnahmen von 790 Mio. Dollar bei Kosten von 317 Mio. Dollar gelaufen.Kriege "Indiana Jones und das Rad des Schicksals" nicht noch die Kurve, würde sich Disneys Negativserie in den Kinos fortsetzen. Bis auf "Avatar: The Way of Water" (2022, Einspielergebnis: 2,3 Mrd. Dollar) habe Disney schon seit Jahren keinen Mega-Blockbuster auf die Leinwände gebracht. Das schade dem immens wichtigen Geschäft mit Merchandising-Artikeln.Seit dem Hoch vom März 2021 habe die Walt Disney-Aktie 55 Prozent eingebüßt.Am Freitag notiere die Walt Disney-Aktie vorbörslich mal wieder im Minus. Das 52-Wochen-Tief bei 84,07 Dollar rücke näher. Halte die Marke nicht, könnte es rasch weiter nach unten gehen bis zum Corona-Tief bei 79,07 Dollar.Mit der Rückkehr von Bob Iger an die Konzernspitze sollte alles besser werden bei Walt Disney. Doch das Unternehmen bleibe hinter den Erwartungen zurück.