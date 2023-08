Bei Disney sei ohne Frage viel Negatives im Kurs eingepreist - aber wirklich genug, um die Aktie nach Zahlen und Ausblick anzuschieben? Zweifel seien angebracht.



DER AKTIONÄR bleibt lieber an der Seitenlinie, so Andreas Deutsch. (Analyse vom 07.08.2023)



Kurzprofil The Walt Disney Company:



The Walt Disney Company (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (07.08.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von The Walt Disney Company (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) unter die Lupe.Wer vor fünf Jahren in Walt Disney investiert habe, liege 25 Prozent im Minus. Nur fünf Aktien im Dow Jones hätten noch schlechter performt. Dabei habe es zwischenzeitlich immer wieder danach ausgesehen, dass Disney die Kurve bekomme. Vor den Quartalszahlen am Mittwoch stehe die Aktie an einer kritischen Marke.Im Frühling 2021 hing der Himmel für Disney voller Geigen, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". Das starke Comeback der Unterhaltungsparks und die positiven Aussichten für Disney+ hätten den Aktienkurs immer weiter angetrieben auf schließlich 203,02 Dollar und damit auf den höchsten Stand aller Zeiten.Aktuell koste eine Disney-Aktie 86,30 Dollar, also 57 Prozent weniger. Die Börse sehe sowohl die Themenparks als auch Streaming kritisch. Sie befürchte zum einen weniger Wachstum bei der einstigen Cashcow und zum anderen eine mickrige Profitabilität bei Disney+.Am Mittwoch habe Disney nun die Chance für den Befreiungsschlag. Der Konzern präsentiere die Zahlen für das dritte Quartal. Beim Umsatz würden die von Bloomberg befragten Analysten ein Plus beim Umsatz von 4,7 Prozent auf 22,5 Mrd. Dollar erwarten. Für das EBITDA würden sie mit einem Rückgang um 6,3 Prozent auf 4,1 Mrd. Dollar rechnen.Die Themenparks hätten laut den Schätzungen im abgelaufenen Quartal 8,3 Mrd. Dollar erlöst und einen operativen Gewinn von 2,4 Mrd. verbucht. Bei Disney+ würden die Analysten 155 Millionen Kunden nach 152 Millionen vor einem Jahr erwarten. Den durchschnittlichen Umsatz pro Kunde (ARPU) sähen sie bei 4,63 Dollar nach 4,35 Dollar im dritten Quartal 2022.Doch selbst wenn Disney die Erwartungen für Q3 toppen könne: Der Ausblick könnte zurückhaltend und damit enttäuschend werden. Der Streik in Hollywood gehe nun bereits in den vierten Monat - ein Ende sei nicht in Sicht. Disney habe bereits die Starts mehrere Filme verschoben, unter anderem Fortsetzungen von "Star Wars", "Deadpool" und "Avatar"."Wenn der Ausstand bis in den September hinein andauert, wird das ein echtes Problem für die Branche", habe jüngst Analyst Michael Nathanson im CNBC-Interview gewarnt. Bleibe der Nachschub an Filmen und Serien aus, seien viele Kunden nicht zu halten. Um sie zurückzugewinnen, müssten die Werbeausgaben wieder nach oben gefahren werden.Dramatische Zeiten - auch an der Börse. Die Disney-Aktie habe genau im Bereich 84/86 Dollar aufgesetzt und damit auf einer bedeutenden Unterstützung. 2014, 2016 und Ende 2022 sei die Aktie an diesem Punkt nach oben gedreht und es sei eine starke Erholung gefolgt.Halte die Unterstützung nicht, könnte es schnell bis zum Coronatief bei 79 Dollar gehen. Rausche die Aktie auch unter diese Marke, drohe ein Abtauchen bis auf 70 Dollar.