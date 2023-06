Hinweis auf Interessenkonflikte:



Börsenplätze Walt Disney-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

84,62 EUR -0,37% (16.06.2023, 14:14)



NYSE-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

92,94 USD +0,53% (15.06.2023)



ISIN Walt Disney-Aktie:

US2546871060



WKN Walt Disney-Aktie:

855686



Ticker-Symbol Walt Disney-Aktie:

WDP



NYSE-Symbol Walt Disney-Aktie:

DIS



Kurzprofil The Walt Disney Company:



The Walt Disney Company (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (16.06.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von The Walt Disney Company (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) unter die Lupe.Das komme überraschend: Am Donnerstagabend habe Walt Disney bekannt gegeben, dass Christine McCarthy als Finanzchefin abtreten werde. Executive Vice President Kevin Lansberry werde vorerst ihren Posten übernehmen. Zu den Hintergründen für diese Entwicklung gebe es unterschiedliche Versionen. Die erste, offiziell kommunizierte Variante sei inzwischen umstritten.Disney habe zunächst mitgeteilt, der Rücktritt McCarthys erfolge aus "familiär-medizinischen" Gründen. Sie werde dem Unternehmen aber als strategische Beraterin zur Verfügung stehen, um eine erfolgreiche Übergabe ihres Postens zu gewährleisten. McCarthy, die seit 2015 Finanzchefin (CFO) bei Disney gewesen sei, habe zudem ausrichten lassen: "Ich bin sehr dankbar für die Gelegenheit, die Bob mir als CFO dieses ikonischen Unternehmens gegeben hat, und ich bin stolz auf die Arbeit, die mein talentiertes Team geleistet hat, um Disney so zu positionieren, dass es die vor ihm liegenden geschäftlichen Möglichkeiten nutzen kann."Das möge erst einmal harmlos klingen. Zumal McCarthy wohl tatsächlich einen kränkelnden Ehemann habe, der seit Jahresanfang in einer Pflegeeinrichtung lebe. Aber erfahrungsgemäß würden sich hinter solchen Formulierungen und Arrangements bisweilen tiefe Gräben verstecken. Auch im Fall Disney dürfe spekuliert werden. Zumindest sei fragwürdig, warum ein "langfristiger Nachfolger" gesucht werde, wenn doch der private Grund der Formulierung nach nur auf eine temporäre Auszeit hindeute. Also alles nur vorgeschoben als eine Art Notlüge, um auf allen Seiten das Gesicht wahren zu können?Fakt sei: Selbst durch Krebsbehandlungen habe sich McCarthy in den vergangenen Jahren nicht vom Arbeiten abhalten lassen. Der Rücktritt erfolge nun zu einer Zeit, in der es für Disney ohnehin nicht so gut laufe. Mit Bob Iger sei ein alter Chef zurückgeholt worden. Das Board werde umstrukturiert. Die Aktie sei unter 100 Dollar gefallen.Disney komme nicht zur Ruhe. Die Aktie halte sich zwar halbwegs wacker über 90 Dollar und bewege sich an einer langjährigen Unterstützung. Angesichts der allgemeinen Marktstärke sei das aber relativ schwach. Der Rücktritt der Finanzchefin sei grundsätzlich ebenfalls kein Kurstreiber. Schließlich sei McCarthy unter anderem Expertin für den Entertainment-Bereich gewesen. Ihr temporärer Nachfolger Lansberry sei bislang vor allem mit den Themenparks beschäftigt gewesen. Ob er den Job langfristig machen werde? Unklar.Ein Kauf der Disney-Aktie drängt sich derzeit nicht auf, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link