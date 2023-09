NYSE-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

The Walt Disney Company (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (12.09.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von Guggenheim Securities:Michael Morris, Analyst von Guggenheim Securities, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Walt Disney-Aktie (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS).Nachdem Disney und Charter eine Pressemitteilung herausgegeben hätten, in der sie ankündigen würden, dass die Unternehmen eine "transformative, mehrjährige Vertriebsvereinbarung" getroffen hätten, die den Blackout, der am 1. September begonnen habe, beende und den Großteil der Disney-Programme für die rund 15 Millionen Abonnenten von Charter wiederherstelle, stelle der Analyst fest, dass Charter nicht mehr acht Netzwerke übertragen werde, die nach seinen Schätzungen zusammen etwa 11% der Disney-Einnahmen pro Abonnent ausmachen würden. Er sei jedoch der Ansicht, dass der Deal einen Kompromiss aus der linearen Ökonomie widerspiegele, aber "ein insgesamt positives Ergebnis für Disneys gesamte Unternehmensökonomie darstellt."Michael Morris, Analyst von Guggenheim Securities, bewertet die Walt Disney-Aktie unverändert mit "buy". (Analyse vom 11.09.2023)Börsenplätze Walt Disney-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:76,93 EUR +0,20% (12.09.2023, 11:16)